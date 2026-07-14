Preise für Schulmaterialien steigen moderat

WIESBADEN (dpa-AFX) - Zum neuen Schuljahr werden sie wieder massenhaft benötigt: Stifte, Hefte, Bücher und andere Materialien zum Lernen. Doch für die Familien wird es in diesem Sommer nicht übermäßig teuer, beruhigt das Statistische Bundesamt. Die Testkäufer haben herausgefunden, dass beispielsweise Schul- und Lehrbücher 2,3 Prozent mehr kosten als ein Jahr zuvor. Damit befindet sich die Preissteigerung für diese Warengruppe exakt im Rahmen der allgemeinen Teuerung.

Papierprodukte wie Schulhefte oder Zeichenblöcke sind demnach sogar 0,3 Prozent günstiger als im Sommer 2025. Andere Schreib- und Zeichenmaterialien sind hingegen 3,5 Prozent teurer geworden. Schülerinnen und Schüler sollten besser noch einmal nachschauen, ob die Füller, Stifte oder Farbkästen vom letzten Jahr vielleicht noch weiter verwendet werden können./ceb/DP/mis