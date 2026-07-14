Pressestimme: 'Badische Zeitung' zum staatlichen Unterhaltsvorschuss

dpa-AFX · Uhr
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FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zum staatlichen Unterhaltsvorschuss:

"Eine Trennung der Eltern stürzt in aller Regel auch die Kinder in eine Krise. Der schmerzhafte Verlust des gewohnten Familienlebens trifft alle. Für jene, bei deren Eltern das Geld knapp ist, kommt aber oft noch eine wirtschaftliche Krise hinzu. Wenn obendrein die unterhaltspflichtigen Ex-Partner(...) nicht zahlen, dreht sich die Spirale in Richtung Armut weiter. (...) Nun will Familienministerin Karin Prien (CDU) den Unterhaltsvorschuss für 16- und 17-Jährige streichen. Es ist richtig, dass angesichts der angeschlagenen Staatsfinanzen alles einmal auf den Prüfstand muss. Aber ausgerechnet bei diesen Jugendlichen zu kürzen, ist falsch. (...) 16-Jährigen, die es ohnehin schon nicht leicht hatten, wird der Start ins Leben über Gebühr erschwert. Die Staatskasse auf ihre Kosten aufzufüllen, ist kurzsichtig und sozial ungerecht."/yyzz/DP/stw

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