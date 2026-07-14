Pressestimme: 'Frankenpost' zu Landwirtschaft und Ernte

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Landwirtschaft und Ernte:

"Wer auf Import setzt, muss sehen, dass Feldfrucht und Tier anderswo anders behandelt werden als hier. Stichworte: Tierschutz, Massenproduktion, Düngemittel. Wer heute Richtung internationale Krisenherde schaut, weiß auch, dass im eigenen Land mehr statt weniger produziert werden sollte, wenn man von globalen Lieferketten unabhängiger werden will. Die Produktion heimischer Lebensmittel ist eines der wichtigsten Fundamente der Versorgungssicherheit. Wer diese Unabhängigkeit bewahren will, muss Geld in die Hand nehmen. Resilienz und Vorsorge kosten immer Geld."/yyzz/DP/stw