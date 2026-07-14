Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zur Erhöhung der Tabaksteuer
dpa-AFX · Uhr
PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zur Erhöhung der Tabaksteuer:
"Besonders zynisch an der Steuerlogik ist, dass sie die Falschen am härtesten trifft: Menschen mit wenig Geld, denen es trotz aller Appelle nicht gelingt, von der Kippe loszukommen. In der Praxis heißt das oft: Um die Sucht zu finanzieren, wird bei Lebensmitteln und Freizeit oder bei den Kindern gespart, für die etwa der Kino- oder Freibadbesuch ausfällt. Eine verantwortungsvolle Finanz- und Suchtpolitik braucht ein schlüssiges Gesamtkonzept, das Gesundheit schützt, soziale Härten abfedert und kriminelle Nebenwirkungen wirksam begrenzt. Das jedoch bleibt die Koalition schuldig."/yyzz/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Nach stundenlangen AngriffenUS-Militär erklärt Angriffe auf Iran vorerst für beendetgestern, 04:09 Uhr · dpa-AFX
Iran-KriegLaut Insidern: Weiter Bemühungen um Verhandlungen zwischen Iran und USA10. Juli · dpa-AFX
Plus-Analysen
Halbjahres-Ausblick von Martin GoerschAktien, Gold, Krypto: So stelle ich mich jetzt aufgestern, 10:53 Uhr · onvista
Sorgen um StandorteVW-Chef sieht "intelligentere Lösungen" als Werksschließungengestern, 06:06 Uhr · Reuters
Chartzeit Marktbericht 12.07.2026Keiner schaut auf die "Mag Seven" - dabei winken hier Chancen12. Juli · onvista