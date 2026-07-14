Qiagen: KI-Kooperationen und Digital-PCR wecken Übernahmeinteresse

Übernahmespekulationen durch Finanzinvestoren wie EQT, Advent und KKR treiben die Qiagen-Aktie derzeit an, doch auch abseits der Übernahmefantasien hat der Konzern einiges zu bieten.

Übernahmespekulationen treiben den Kurs an Am 9. Juli verzeichnete die Aktie des Diagnostikspezialisten Qiagen einen Kurssprung von rund 14 % auf 37,80 Euro. Auslöser dieser Marktbewegung waren übereinstimmende Medienberichte über ein konkretes Übernahmeinteresse verschiedener Private-Equity-Gesellschaften. Namentlich werden Beteiligungsfirmen wie EQT, Advent und KKR als potenzielle Interessenten genannt. Den Berichten zufolge könnten erste Gebote bei etwa 50 USD (knapp 46 Euro) pro Aktie ansetzen, was einen Aufschlag zum aktuellen Kursniveau bedeutet. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich infolge dieser Entwicklungen auf rund 8,2 Mrd. Euro. Offizielle Bestätigungen vonseiten der Finanzinvestoren stehen bislang aus.



Endlos Turbo Long 24,1621 open end: Basiswert Qiagen DN0Z37 Quelle: DZ BANK: Geld 14.07. 14:40:04, Brief 14.07. 14:40:04 1,13 EUR 1,14 EUR -7,38% Basiswertkurs: 35,515 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 14:37:08 Basispreis 24,1621 EUR Knock-Out-Barriere 24,1621 EUR Hebel 3,09x Abstand zum Basispreis in % 31,97% Abstand zum Knock-Out in % 31,97% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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