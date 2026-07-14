Revolutionsgarden: Iran greift US-Stützpunkt in Jordanien an

- von Enas Alashray ⁠und Elwely Elwelly

Kairo/Dubai/Washington, 14. Jul (Reuters) - Iranische Streitkräfte haben am Dienstag einen US-Luftwaffenstützpunkt in Jordanien mit ballistischen Raketen angegriffen. Dies teilten die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) mit. Zugleich riefen sie die jordanische Bevölkerung auf, dafür zu sorgen, dass die US-Stützpunkte in dem Königreich geschlossen würden. Die jordanischen Streitkräfte fingen vier Raketen ab, die aus dem Iran in den jordanischen Luftraum eingedrungen waren, wie die amtliche Nachrichtenagentur meldete. Fast zeitgleich beendeten die US-Streitkräfte eine neue ‌Welle von Luftangriffen auf den Iran. Das US-Zentralkommando hatte die Angriffe auf Anweisung von US-Präsident Donald Trump gestartet.

In dem von der Nachrichtenagentur Fars verbreiteten Aufruf der Revolutionsgarden an die jordanische Bevölkerung hieß es: "Sie wissen sehr wohl, dass wir Ihrem Land gegenüber keineswegs feindlich ⁠gesinnt sind, sondern Sie, ⁠das edle Volk, lieben, das den Schmerz und die Unterdrückung des palästinensischen Volkes mehr als jede andere Nation versteht". Die jüngsten Feindseligkeiten folgten auf die Ankündigung des Irans am Wochenende, die Straße von Hormus zu schließen. Dies weckte Zweifel an einem Abkommen zur Beendigung des Krieges und trieb die Ölpreise in die Höhe. Am Dienstag stiegen die Ölpreise um fast drei Prozent auf den höchsten Stand seit vier Wochen.

"NICHTS, WAS DIE IRANER DAGEGEN TUN KÖNNEN"

Es war die dritte Nacht in Folge, in der Ziele im Iran bombardiert wurden. Iranischen Medienberichten ‌zufolge wurden mehrere Städte getroffen. Dabei seien vier Menschen verletzt worden, Rettungsarbeiten liefen. ‌Trump hatte am Montag erklärt, der Iran werde "heute Nacht sehr hart getroffen, und wir werden ihn morgen wieder hart treffen. Und es gibt verdammt noch mal nichts, was die Iraner dagegen tun können".

Am Montag hatte der US-Präsident auf der Plattform Truth Social erklärt: "Die Straße von Hormus ist OFFEN und wird ⁠OFFEN bleiben, mit oder ohne den Iran. Wir verhängen wieder DIE IRANISCHE BLOCKADE." Die USA würden künftig als "Wächter der Straße von Hormus" bekannt ‌sein, müssten jedoch "aus Gründen der Fairness" mit einer Gebühr von 20 Prozent ⁠auf alle Ladungen kompensiert werden.

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi entgegnete auf der Plattform X, Teheran sei der Wächter der Meerenge und werde dies "für immer" bleiben. Zu Trumps Gebührenvorschlag schrieb er: "20 Prozent sind natürlich zu viel. Wir werden fair sein." Die Schifffahrtsbehörde der Vereinten Nationen, IMO, wies Trumps Pläne zurück und erklärte, es gebe keine rechtliche Grundlage für solche Pflichtgebühren.

TÄGLICH 240 ‌MILLIONEN DOLLAR

Unterdessen meldete das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), dass iranische Marschflugkörper ⁠zwei emiratische Öltanker in omanischen Gewässern getroffen hätten. Die britische ⁠Seefahrtsbehörde UKMTO berichtete zudem von einem beschädigten Tanker vor Oman. Die Revolutionsgarden erklärten, zwei Supertanker seien manövrierunfähig gemacht worden, da sie Warnungen ignoriert und ihre Navigationssysteme abgeschaltet hätten. Sie beschuldigten die USA, Schiffe zur Nutzung einer illegalen Route anzuleiten. Die US-geführte Militärkoalition kündigte an, dass die Blockade gegen den Iran am Dienstagabend wirksam werde. Sie gelte für die gesamte iranische Küste, beeinträchtige jedoch nicht den neutralen Transit durch die Straße von Hormus.

Vor Beginn des Konflikts im Februar passierte täglich etwa ein Fünftel des weltweiten Öl- und Gastransports die Straße von Hormus. Dabei wurden mehr als 15 Millionen Barrel Treibstoff im Wert von mindestens 1,2 Milliarden Dollar befördert. Eine 20-prozentige Gebühr auf diese Ladungen könnte den USA täglich rund 240 Millionen Dollar einbringen. Der Konflikt war am 28. Februar eskaliert, als ⁠die USA und Israel den Iran angriffen, woraufhin Teheran mit Gegenschlägen gegen Israel und US-Stützpunkte in den Golfstaaten reagierte. Seither wurden bei den Kämpfen im Iran und im Libanon Tausende Menschen getötet und Millionen vertrieben.

(Mitarbeit Tala Ramadan und Katharine JacksonBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)