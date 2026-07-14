VW-Lkw-Holding

Traton verdient operativ mehr als erwartet

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: E-Mobilität
Artikel teilen:
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

(dpa-AFX) - Die VW -Nutzfahrzeugtochter Traton hat beim Gewinn für das abgelaufene Quartal besser abgeschnitten als von Experten erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis habe im zweiten Jahresviertel bei 957 Millionen Euro gelegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Montagabend mit. Die bereinigte operative Rendite habe somit 8,1 Prozent betragen. Beides liege deutlich über der aktuellen Markterwartung. Die Aktie legte am Dienstag um bis zu 3,1 Prozent zu. Zuletzt notierte sie mit 0,6 Prozent im Plus, nachdem sie zuvor leicht ins Minus gedreht war.

Laut Harry Martin vom US-Analysehaus Bernstein Research liegt das für das zweite Quartal signalisierte operative Ergebnis über den Markterwartungen. Dass der Lkw-Bauer noch nicht an den Jahreszielen gerüttelt habe, könnte bedeuten, dass er auf der Kostenseite mit Gegenwind rechne, der den guten Jahresstart wieder aufzehre.

Die Ergebnisentwicklung sei in erster Linie auf das US-Geschäft International Motors (ehemals Navistar) zurückzuführen, teilte der Konzern weiter mit. Dort seien im zweiten Quartal zusätzliche zollbezogene Forderungen verbucht worden, die keinen Einfluss auf den Barmittelzufluß (Cashflow) hätten. Der Netto-Cashflow von Traton Operations - also ohne die Finanzdienstleistungen gerechnet - habe mit minus 18 Millionen Euro unter den Markterwartungen gelegen.

Nach Einschätzung von Analyst Hemal Bhundia von der Schweizer Großbank UBS dürfte der Fokus der Anleger im Quartalsbericht auf der Preis-Kosten-Dynamik des Lastwagenbauers, auf Margentreibern bei der Tochter Scania und dem Segment International liegen. Bhundia rechnet zudem mit einem soliden Auftragseingang im zweiten Geschäftsviertel.

Traton will seinen vollständigen Finanzbericht zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr am 23. Juli vorlegen./mne/he/err/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Volkswagen (VW) ST
TRATON
Volkswagen (ADR)
M
MDAX

Das könnte dich auch interessieren

Nutzfahrzeug-Hersteller
Daimler-Truck-Chefin: Existenz der Branche in Europa bedroht12. Juli · dpa-AFX
Daimler-Truck-Chefin: Existenz der Branche in Europa bedroht
Raumfahrt- und KI-Konzern
SpaceX stabilisieren sich nach Tiefststand09. Juli · dpa-AFX
Das SpaceX-Logo an einem Gebäude.
Modellangebot soll halbiert werden
VW-Aufsichtsrat: Weiter keine Klarheit über Sparkurs10. Juli · dpa-AFX
VW-Aufsichtsrat: Weiter keine Klarheit über Sparkurs
Raumfahrt- und KI-Konzern
SpaceX vorbörslich auf Stabilisierungskurs nach Tiefststand09. Juli · dpa-AFX
Das SpaceX-Logo an einem Gebäude.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahrgestern, 10:53 Uhr · onvista
Sorgen um Standorte
VW-Chef sieht "intelligentere Lösungen" als Werksschließungengestern, 06:06 Uhr · Reuters
Chartzeit Marktbericht 12.07.2026
Keiner schaut auf die "Mag Seven" - dabei winken hier Chancen12. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen