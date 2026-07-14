Stahl-Aktie

Salzgitter: Die Aktie kann zurück ans Jahreshoch laufen

onvista · Uhr

Salzgitter erhält frische Unterstützung von Analystenseite. Jefferies hebt die Aktie auf Kaufen und erhöht das Kursziel auf 66 Euro, JP Morgan stuft auf Overweight mit 65 Euro Kursziel.

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Was bewegt die Aktie?

Die Salzgitter-Aktie kommt aus einem starken Trend. Seit Jahresbeginn stieg der Kurs von rund 20 Euro auf mehr als 67 Euro. Die jüngste Korrektur sieht bislang eher wie eine klassische ABC-Korrektur aus. Das Tief dieser Bewegung liegt über dem vorherigen Tief, der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt damit intakt.

Fundamental stützen mehrere Faktoren. Die EU-Schutzmaßnahmen für die Stahlindustrie können die Stahlpreise in Europa stützen und geben europäischen Herstellern mehr Planungssicherheit. Hinzu kommen die erwarteten deutschen Infrastrukturausgaben in den kommenden Monaten und im nächsten Jahr. Sie können die operative Entwicklung der Stahlunternehmen verbessern.

Jefferies hat die Salzgitter-Aktie von Halten auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 66 Euro angehoben. JP Morgan wechselte von Underweight auf Overweight und setzt das neue Kursziel bei 65 Euro. Damit liegen beide neuen Ziele nahe am Jahreshoch.

Charttechnik

Der Ausbruch über 55 Euro verbessert das Bild deutlich. Im Tageschart entsteht eine Struktur, die einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation ähnelt. Die Formation ist nicht ideal symmetrisch, aber die Struktur spricht für weiteres Potenzial Richtung Jahreshoch.

Eine Absicherung bietet sich unter dem letzten Zwischentief bei 47,80 Euro an. Auf der Oberseite liegt die Zielzone im Bereich von 65 bis 67 Euro.

Martins Einschätzung

Salzgitter bietet nach der Korrektur eine interessante Ausgangsbasis. Die Aktie verbindet einen intakten Trend mit neuen Kurszielen und einem klaren charttechnischen Setup.

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