Schweizer Kartellwächter leiten Vorabklärung gegen Google ein

Zürich, ⁠14. Jul (Reuters) - Die Schweizer Wettbewerbskommission (Weko) hat eine Vorabklärung gegen den US-Technologiekonzern Google eingeleitet. Die Behörde untersuche die Abschaffung der Funktion "Choice Screen" auf Android-Geräten in ‌der Schweiz, teilte die Weko am Dienstag mit. Über diesen Auswahlbildschirm können Nutzer bei der ⁠Ersteinrichtung ⁠eines Mobilgeräts eine Standard-Suchmaschine festlegen. Google habe diese Funktion in der Schweiz vor kurzem abgeschafft, während sie im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) weiterhin verfügbar sei. Dadurch werde für Nutzer in der ‌Schweiz standardmäßig die Suchmaschine Google ‌Search voreingestellt.

Die Weko will nun prüfen, ob Anhaltspunkte für eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung nach dem Schweizer Kartellgesetz ⁠vorliegen. Demnach spielen Standardeinstellungen in digitalen Märkten eine ‌entscheidende Rolle. Durch den ⁠Wegfall des Auswahlbildschirms könnte die Sichtbarkeit von Konkurrenten eingeschränkt und der Markteintritt für andere Suchmaschinen erschwert werden. Zudem führe die Praxis ‌zu einer Ungleichbehandlung ⁠von Nutzern in der ⁠Schweiz im Vergleich zum EWR, obwohl dort vergleichbare Wettbewerbsbedingungen herrschten. Die Ergebnisse des Verfahrens könnten auch für die Beurteilung von Praktiken im Zusammenhang mit Voreinstellungen auf anderen Mobilgeräten von Interesse sein, hieß es weiter.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)