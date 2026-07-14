So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch
onvista · Uhr
Der Aktienkurs des dänischen Konzerns ist von früheren Höchstmarken drastisch gefallen, hat zuletzt aber wieder angezogen. Und die Bewertung lässt durchaus Spielraum nach oben.
Quelle: sdx15/Shutterstock.com
Bevor Künstliche Intelligenz (KI) zum Börsenthema Nummer eins wurde, gab es Semaglutid. Bevor alle KI-Aktien haben wollten, wollten sie Novo Nordisk. Vor zwei Jahren war der dänische Pharmakonzern kurzzeitig das wertvollste Unternehmen Europas, dank des Booms der Semaglutid-basierten Abnehmmittel Ozempic und Wegovy.
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