So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch

Bevor Künstliche Intelligenz (KI) zum Börsenthema Nummer eins wurde, gab es Semaglutid. Bevor alle KI-Aktien haben wollten, wollten sie Novo Nordisk. Vor zwei Jahren war der dänische Pharmakonzern kurzzeitig das wertvollste Unternehmen Europas, dank des Booms der Semaglutid-basierten Abnehmmittel Ozempic und Wegovy.

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