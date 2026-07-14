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SoftwareOne ernennt Raphael Erb zum alleinigen CEO



14.07.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Medienmitteilung – Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

SoftwareOne ernennt Raphael Erb zum alleinigen CEO

Stans, Schweiz I 14. Juli 2026 – Der Verwaltungsrat von SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON) hat mit Wirkung per 1. August 2026 Raphel Erb zum alleinigen Chief Executive Officer ernannt hat. Co-CEO Melissa Mulholland hat sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen, nachdem die Integration von SoftwareOne und Crayon nun weitgehend abgeschlossen ist. SoftwareOne hat seit dem Trading-Update zum ersten Quartal 2026 anhaltend gute Fortschritte erzielt und sieht weiterhin eine starke Geschäftsdynamik. Die Strategie des Unternehmens und die finanziellen Ambitionen für 2030 bleiben unverändert.

Nach dem weitgehenden Abschluss der Integration von Crayon sind der Verwaltungsrat und die Co-CEOs zum Schluss gekommen, dass die nächste Entwicklungsphase von SoftwareOne am besten durch eine Führungsstruktur mit einem alleinigen CEO unterstützt wird. Dieses Timing wird durch die anhaltend guten Fortschritte und die weiterhin starke Geschäftsdynamik seit dem Trading-Update zum ersten Quartal 2026 untermauert.

Seit seiner Ernennung zum Co-CEO im Juli 2025 führt Raphael Erb das kommerzielle Geschäft in den Regionen, das Services-Geschäft sowie den Marketplace-Bereich des Unternehmens. Dabei arbeitet er eng mit Co-CEO Melissa Mulholland zusammen, die unter anderem für Strategieentwicklung, Kundenplattformen und globale Funktionen zuständig ist. Künftig wird Raphael Erb als alleiniger CEO für alle Aspekte des Geschäfts verantwortlich sein. Er hatte die CEO-Rolle von SoftwareOne bereits vor der Übernahme von Crayon seit November 2024 inne und gehört dem Unternehmen seit 1999 an.

Till Spillmann, Präsident des Verwaltungsrats: «Das Co-CEO-Modell wurde eingeführt, um während der Integration von SoftwareOne und Crayon Kontinuität sicherzustellen. Nachdem sich dieses Mandat dem Abschluss nähert, ist eine Führungsstruktur mit einem alleinigen CEO der richtige nächste Schritt, um den Fokus zu erhalten und die Umsetzung unserer Strategie weiter zu beschleunigen. Dank seines tiefen Verständnisses unserer Kunden, unseres Kerngeschäfts und unserer kommerziellen Aktivitäten ist Raphael Erb sehr gut positioniert, um SoftwareOne in die nächste Phase ihrer Entwicklung zu führen.»

«Im Namen des Verwaltungsrats danke ich Raphael und Melissa Mulholland herzlich für ihren bedeutenden Beitrag zur erfolgreichen Zusammenführung von SoftwareOne und Crayon», so Till Spillmann weiter. «Melissa führte Crayon durch eine Phase starker internationaler Expansion, und nach der Akquisition durch SoftwareOne prägte sie die strategische Ausrichtung des kombinierten Unternehmens und dessen Positionierung im Markt entscheidend mit. Wir sind dankbar für ihre Leadership und wünschen ihr für die Zukunft viel Erfolg.»

Melissa Mulholland, Co-CEO von SoftwareOne: «Ich bin stolz auf das, was wir im vergangenen Jahr gemeinsam erreicht haben. Durch den Zusammenschluss von SoftwareOne und Crayon ist ein stärkeres Unternehmen mit überzeugenden Zukunftsperspektiven entstanden, und für die Unterstützung unserer Mitarbeitenden, Kunden und Partner auf diesem Weg bin ich sehr dankbar. Der Zeitpunkt für den Übergang zu einer Struktur mit einem alleinigen CEO ist jetzt der richtige. Ich bin überzeugt, dass SoftwareOne für das nächste Kapitel sehr gut aufgestellt ist. Ich wünsche Raphael und dem gesamten SoftwareOne-Team weiterhin viel Erfolg.»

Raphael Erb, Co-CEO und designierter CEO von SoftwareOne: «Im vergangenen Jahr konnten wir die Stärke des kombinierten Unternehmens unter Beweis stellen, und nun gilt es, dieses Momentum weiter zu nutzen. Ich danke Melissa herzlich für die partnerschaftliche Zusammen-arbeit und ihre Beiträge zur erfolgreichen Zusammenführung unserer beiden Unternehmen. Das mir entgegengebrachte Vertrauen bedeutet mir sehr viel, und ich freue mich, SoftwareOne mit unseren engagierten Teams weltweit nun in die nächste Wachstumsphase zu führen. Wir setzen unsere Strategie konsequent weiter um und unterstützen unsere Kunden und Partner nachhaltig, um langfristigen Wert für alle Anspruchsgruppen zu schaffen.»

Die Strategie von SoftwareOne und die finanziellen Ambitionen für 2030 bleiben unverändert. Das Unternehmen wird die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 am 26. August 2026 kommunizieren.

Der Lebenslauf von Raphael Erb ist unter Link abrufbar.

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Tel. +47 95 04 03 72, kjellarne.hansen@softwareone.com

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ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareOne ist ein globaler Anbieter und Distributor von Software und Cloud-Lösungen. In mehr als 70 Ländern unterstützen rund 13’000 Mitarbeitende unsere Partner und Kunden dabei, Kosten zu optimieren, Software effizient zu beschaffen, Wachstum zu beschleunigen und sicher in komplexen IT-Umgebungen zu navigieren. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, Software sowie Data & AI befähigen wir Unternehmen, ihre IT zu modernisieren, Innovationen voranzutreiben und den vollen Wert ihrer Technologieinvestitionen auszuschöpfen. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange sowie der Euronext Oslo Børs unter dem Tickersymbol SWON gelistet.

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SoftwareONE Holding AG Riedenmatt 4 6370 Stans Schweiz Telefon: +41 44 832 41 69 E-Mail: info.ch@softwareone.com Internet: www.softwareone.com ISIN: CH0496451508 Valorennummer: A2PTSZ Börsen: SIX Swiss Exchange; Oslo (Euronext) EQS News ID: 2365142

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