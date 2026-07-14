SPD verteidigt stärkere Tabaksteuer-Anhebung mit Gesundheitsschutz

Berlin, 14. ⁠Jul (Reuters) - Die SPD hat die geplante stärkere Anhebung der Tabaksteuer mit dem Gesundheitsschutz und einer Entlastung der Krankenkassen verteidigt. "Rauchen verursacht annähernd 30 Milliarden Euro direkte Kosten ‌im deutschen Gesundheitswesen", sagte der gesundheitspolitische Sprecher Christos Pantazis am Dienstag. Eine ambitionierte Tabaksteuer veranlasse Raucher zum ⁠Umdenken und ⁠schütze junge Menschen. Zudem trage die Steuererhöhung dazu bei, die gesetzlich Versicherten von den Folgekosten des Rauchens zu entlasten, wodurch höhere Zusatzbeiträge vermieden werden könnten. Die Steuererhöhung soll bis 2030 fast zwölf Milliarden ‌Euro zusätzlich in die Kassen ‌spülen.

Die Erhöhung soll laut einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen in vier Stufen von Anfang 2027 bis ⁠2030 erfolgen. Betroffen sind demnach sämtliche Tabakprodukte wie Zigaretten, ‌Feinschnitt und Zigarren sowie ⁠Substitute wie Flüssigkeiten für E-Zigaretten.

Insgesamt rechnet die Koalition damit von 2027 bis 2030 mit zusätzlichen Steuereinnahmen für den Bund von zusammen fast zwölf ‌Milliarden Euro. Allein im ⁠Vergleich zu einem bereits vom ⁠Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf sollen so ab 2027 jährlich rund 750 Millionen Euro mehr eingenommen werden.

Die finanzpolitische Sprecherin der SPD, Frauke Heiligenstadt, bezeichnete die Erhöhung als "sinnvoll und notwendig". Um eine Verlagerung des Konsums in den Schwarzmarkt zu vermeiden, solle die Anhebung stufenweise erfolgen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Elke Ahlswede. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)