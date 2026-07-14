Straße von Hormus: Trump rückt von Gebührenidee wieder ab
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nur einen Tag nach der Ankündigung einer Gebühr für die sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus rückt US-Präsident Donald Trump wieder von seiner Idee ab. Nach "äußerst produktiven Gesprächen" mit nicht namentlich genannten Vertretern von Staaten im Nahen Osten wolle er stattdessen Investitionen von Golfstaaten in den USA vorantreiben, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social./ngu/DP/men
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