Solar-Aktie

Sunrun: Mini-Rechenzentren können die Aktie wecken

onvista · Uhr

Sunrun testet ein neues Modell für dezentrale KI-Rechenleistung. Kunden sollen Solarstrom vom eigenen Dach nutzen, um kleine KI-Systeme zu betreiben und damit mehrere Hundert Dollar pro Monat zusätzlich verdienen.

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Was bewegt die Aktie?

Sunrun steht aktuell weniger wegen des Kursverlaufs im Fokus. Die Aktie verlor zuletzt rund 0,5 Prozent und bewegt sich langfristig in einer breiten Seitwärtsrange. Spannender ist die neue Geschäftsidee.

Das Unternehmen testet Mini-Rechenzentren für Privathaushalte. Kunden sollen Geräte in der Größe eines kleinen Aktenschranks installieren. Diese Systeme erzeugen KI-Rechenleistung mit Solarstrom vom eigenen Dach. Sunrun kann die Rechenkapazität vieler einzelner Systeme bündeln und an Technologieunternehmen verkaufen.

Der Ansatz trifft einen zentralen Engpass im KI-Ausbau: Energie. Rechenzentren brauchen enorme Strommengen. In den USA gilt die Energieversorgung bereits als wichtiger limitierender Faktor. Dass Unternehmen jetzt dezentrale Lösungen in Privathaushalten testen, zeigt, wie groß der erwartete Bedarf ist.

Charttechnik

Die Aktie liegt ungefähr in der Mitte einer langfristigen Range zwischen rund sechs Dollar und 21 bis 22 Dollar. Aus dem Chart entsteht dadurch derzeit kein klarer Vorteil. Das Potenzial hängt stärker an der Frage, ob die Pilotprojekte erfolgreich laufen und der Markt den First-Mover-Vorteil einpreist.

Martins Einschätzung

Sunrun gehört auf die Catalyst Watch. Die Aktie bietet noch kein starkes charttechnisches Signal, aber die Kombination aus Solarstrom, Energieknappheit und KI-Rechenleistung kann einen neuen Bewertungsanstoß liefern.

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