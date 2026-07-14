Thyssenkrupp Steel fährt wegen Niedrigwassers Produktion zurück

Reuters · Uhr
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Düsseldorf, ⁠14. Jul (Reuters) - Thyssenkrupp Steel Europe spürt die Folgen des Niedrigwassers. "Unsere ‌Hochofenproduktion haben wir aufgrund der leicht eingeschränkten Rohstoffversorgung ⁠vorsorglich ⁠etwas gedrosselt", sagte eine Sprecherin am Dienstag. Zudem erwartet der Konzern ‌durch die ‌Anmietung von Fremdschiffen mit weniger Tiefgang erhöhte ⁠Logistikkosten. Die Kundenversorgung ‌sei aktuell ⁠noch nicht gefährdet. Die weitere Entwicklung und deren Auswirkungen ‌auf ⁠Versorgung und Produktion ⁠würden fortlaufend bewertet.

(Bericht von Tom Käckenhoff. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik ⁠und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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