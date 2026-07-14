Thyssenkrupp Steel fährt wegen Niedrigwassers Produktion zurück
Düsseldorf, 14. Jul (Reuters) - Thyssenkrupp Steel Europe spürt die Folgen des Niedrigwassers. "Unsere Hochofenproduktion haben wir aufgrund der leicht eingeschränkten Rohstoffversorgung vorsorglich etwas gedrosselt", sagte eine Sprecherin am Dienstag. Zudem erwartet der Konzern durch die Anmietung von Fremdschiffen mit weniger Tiefgang erhöhte Logistikkosten. Die Kundenversorgung sei aktuell noch nicht gefährdet. Die weitere Entwicklung und deren Auswirkungen auf Versorgung und Produktion würden fortlaufend bewertet.
(Bericht von Tom Käckenhoff. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)