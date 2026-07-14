Trading-Chance Volkswagen Vz: Aktie stürzt weiter ab

Krise, Ursachen und Perspektiven

Die aktuelle Krise bei Volkswagen offenbart tiefe, strukturelle Bruchlinien in einem Geschäftsmodell, das über Jahrzehnte hinweg als unverwundbar galt. Der Wolfsburger Automobilriese steht stellvertretend für eine gesamte Industrie, die sich im schmerzhaften Übergang von der alten, mechanisch dominierten Welt hin zur digitalen, softwarebasierten Elektromobilität befindet. Es ist eine Krise der Anpassung, der Kostenstrukturen und des geopolitischen Wandels.

Die Ursachen des aktuellen Bebens

Das traditionelle Fundament, auf dem der Erfolg jahrzehntelang ruhte, ist innerhalb kurzer Zeit in sich zusammengebrochen. Dieses System basierte auf drei Säulen: der technologischen Überlegenheit im Bereich hochkomplexer Verbrennungsmotoren, dem Zugang zu billiger Energie in Europa und einem scheinbar unerschöpflichen Wachstums- und Gewinnmotor auf dem chinesischen Markt.

Heute zeigt sich eine andere Realität. Der technologische Vorsprung bei Kolben, Zylindern und Getrieben hat in der Ära des Elektroantriebs stark an Wert verloren. Der Wertschöpfungsschwerpunkt hat sich rasant hin zu Batterietechnologie und komplexer Software verlagert – Disziplinen, in denen asiatische und amerikanische Wettbewerber von Beginn an agiler aufgestellt waren. Gleichzeitig haben sich die Energie- und Produktionskosten im europäischen Heimatmarkt dauerhaft auf einem spürbar höheren Niveau eingependelt, was die globale Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Fabriken massiv belastet. Besonders dramatisch stellt sich die Lage in China dar. Der einstige Hauptgewinnbringer hat sich in ein hart umkämpftes Terrain verwandelt, auf dem einheimische Hersteller durch staatliche Förderung und rasant kurze Entwicklungszyklen die Marktführerschaft übernommen haben. Der drastische Rückgang der operativen Marge und des Gewinns zwingt das Management nun zu beispiellosen Einschnitten, die zehntausende Arbeitsplätze betreffen und selbst die Schließung historischer Produktionsstätten im Inland nicht mehr ausschließen.

Zukunftsperspektiven und strategische Hebel

Um den drohenden Bedeutungsverlust abzuwenden, setzt die Führung auf eine tiefgreifende Transformation. Die Partnerschaft mit jungen, agilen Akteuren im Softwarebereich soll die chronischen Defizite in der digitalen Fahrzeugarchitektur beheben. Gleichzeitig wird versucht, die eigene Lieferkette durch Kooperationen im Batterie- und Rohstoffsektor widerstandsfähiger zu machen. Der Weg in die Zukunft ist jedoch ein schmaler Grat. Die größte Herausforderung liegt in der drastischen Senkung der Fixkosten bei gleichzeitiger Beibehaltung der Innovationskraft. Da der Konzern stark mit der regionalen Politik und mächtigen Arbeitnehmervertretungen verflochten ist, stößt jede tiefgreifende Restrukturierung auf massiven Widerstand. Gelingt es nicht, die Produktionskosten in den europäischen Werken drastisch zu senken und gleichzeitig emotional ansprechende, preislich wettbewerbsfähige Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen, droht ein dauerhafter Verlust von Marktanteilen im Volumensegment. Das Hauptproblem ist die Nachfrage, denn die Kunden fragen Elektrofahrzeuge aus guten Gründen nur mäßig nach. Unternehmen wie Volkswagen haben also staatlich verordnet einen Großteil ihrer Produktion kostenintensiv umgebaut, um Fahrzeuge mit einer neuen Technologie zu produzieren, die nicht annähernd in dem benötigten Maß nachgefragt werden. Das kommt dabei raus, wenn staatlich vorgegeben wird, statt die Marktmechanismen regulieren zu lassen.

Längst ist den Kunden bekannt, dass E-Autos in Sachen Umweltbilanz erst dann einen Vorteil bringen, wenn sie von der Laufleistung fast schon durch sind. Zudem sehen wir die Bilder von kargen Landschaften in jenen Regionen, in denen Lithium für die Batterien aus dem Boden geholt wird. Dafür werden täglich Millionen Liter Grundwasser aus der Erde gepumpt. Nicht wenige fragen sich, wie man das Weltklima schützen will, wenn man hier ein paar Gramm weniger emittiert, aber an anderen Stellen des Planeten die Umwelt ruiniert.

Historische Parallelen und die Entwicklung der Aktienkurse

Ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte zeigt, dass solche existenziellen Krisen kein Novum sind. Zwei prominente Fälle verdeutlichen, wie unterschiedlich derartige Transformationsprozesse verlaufen können und welche Auswirkungen dies auf den Aktienkurs hat.

Der Fall General Motors (Automobilbranche, 2009)

Im Zuge der globalen Finanzkrise schlitterte der amerikanische Gigant General Motors im Jahr 2009 in die Zahlungsunfähigkeit. Das Unternehmen litt unter veralteten Modellpaletten, enormen Pensionsverpflichtungen und einer unelastischen Kostenstruktur.

Vor und während der Krise: Die Aktie befand sich jahrelang im Sinkflug. Kostete das Papier im Jahr 2000 noch über 90 US-Dollar, kollabierte der Kurs bis zum Frühjahr 2009 auf knapp über einen Dollar, als der Gang in die Planinsolvenz nach "Chapter 11" unvermeidlich wurde. Das alte Unternehmen wurde abgewickelt, die Aktie wurde wertlos, und der Staat musste mit Milliarden stützen.

Nach der Krise (Der Neuanfang): Im Jahr 2010 kehrte das restrukturierte, von Altlasten befreite Unternehmen unter neuem Symbol an die Börse zurück. Der Ausgabepreis lag bei 33 US-Dollar. In den Jahren nach der Krise erholte sich das operative Geschäft deutlich, doch der Aktienkurs spiegelte den Erfolg nur schleppend wider. Er pendelte jahrelang in einer breiten Seitwärtsrange zwischen 25 und 40 US-Dollar, da Investoren lange skeptisch blieben, ob die strukturellen Probleme der Detroit-Autobauer wirklich nachhaltig gelöst waren. Erst im Zuge der allgemeinen Tech-Rallye und konkreter E-Mobilitätspläne ab 2020 konnte die Aktie zeitweise über die Marke von 60 US-Dollar ausbrechen, blieb jedoch volatil.

Der Fall Nokia (Telekommunikation, ab 2011)

Ein noch prägnanterer Vergleich für den plötzlichen Verlust der Technologieführerschaft ist Nokia. Der einstige unangefochtene Weltmarktführer bei Mobiltelefonen verpasste den Übergang zum Smartphone-Zeitalter ab 2007 fast vollständig, da er die Bedeutung von Software und Touchscreen-Ökosystemen unterschätzte.

Vor und während der Krise: Auf dem Höhepunkt des Dotcom-Booms im Jahr 2000 notierte die Aktie bei über 60 Euro. Mit dem Einzug des iPhones und dem Siegeszug von Android-Geräten stürzte der Kurs dramatisch ab. Bis zum Tiefpunkt im Jahr 2012 verlor das Papier über 90 Prozent seines Wertes und markierte Tiefstände bei unter 2 Euro, während das gesamte Mobilfunkgeschäft tief in den roten Zahlen versank.

Nach der Krise (Die Neuerfindung): Nokia zog die Reißleine und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte an Microsoft. Das Unternehmen erfand sich komplett neu und konzentrierte sich fortan auf Netzwerkinfrastruktur, Telekommunikationsausrüstung und Mobilfunkpatente. Nach diesem radikalen Schnitt stabilisierte sich der Aktienkurs und stieg in den Jahren 2014 und 2015 wieder in den Bereich von 6 bis 7 Euro an. Auch wenn die Aktie die astronomischen Höhen der Jahrtausendwende nie wieder erreichte, zeigt die langfristige Entwicklung eine bemerkenswerte Stabilität. Durch den massiven Ausbau der globalen 5G-Netze und die steigende Nachfrage nach Infrastruktur für künstliche Intelligenz konnte sich der Kurs im Laufe der 2020er Jahre wieder deutlich erholen und erreichte solide Niveaus, die das Vertrauen der Investoren in das neue, margenstarke B2B-Geschäftsmodell untermauerten.

Fazit

Historische Parallelen zeigen, dass ein reines "Weiter so" in Zeiten disruptiver Umbrüche den sicheren Abstieg bedeutet. Unternehmen, die sich zu spät von alten Erfolgsrezepten trennen, riskieren den Totalverlust oder sind zu radikalen Schritten gezwungen. Für das europäische Flaggschiff bedeutet dies: Nur wenn der schmerzhafte Umbau der Kostenstrukturen mit einer echten technologischen Aufholjagd einhergeht, wird die Zukunft wieder von profitablem Wachstum und einer Erholung des Börsenwerts geprägt sein. Eine bloße Fortführung des bisherigen Kurses führt unweigerlich in die Marginalisierung.

V-förmige Erholung unwahrscheinlich

Die Problematik auf der Nachfrage- und Kostenseite lässt sich nicht einfach so lösen. Werksschließungen senken zwar Kosten, reduzieren gleichzeitig aber auch die Produktionskapazitäten. Selbst wenn also die Nachfrage irgendwann wieder anzieht, wären die Profite des Konzerns nach oben gedeckelt. Allein deshalb erscheint eine v-förmige Erholung des Aktienkurses eher unwahrscheinlich. Ein leichter Support ist für die 68-Euro-Marke auszumachen. Dem gegenüber steht eine Widerstandszone bei 80 bis 86 Euro.

Besonders die Kerzengröße der Juni-Kerze lässt erahnen, dass wir vor einer Seitwärtsphase stehen. Denn auf große, trendige Kerzen folgen meist Konter- und/oder Seitwärtskonsolidierungen. Dieses Muster finden Sie in beinahe jedem Chart von beliebigen Werten.

Quelle: www.tradingview.com

Was sind Inline-Optionsscheine?

Mit sogenannten Inline-Optionsscheinen können Trader auf eine Seitwärtsbewegung spekulieren und davon profitieren. Die Produkte haben eine spezifische Laufzeit, in der keine der beiden Barrieren verletzt werden dürfen. Bleibt eine Verletzung einer der Barrieren aus, so wird zum Laufzeitende des Produkts der volle Betrag von 10 Euro ausgezahlt. Wichtig dabei ist, zu verstehen, dass der Kurs des Produktes sich aus den Wahrscheinlichkeiten für eine Verletzung einer der Barrieren ergibt. Produkte sind dann extrem günstig, wenn sie nahe an einer Barriere rangieren und vergleichsweise teuer (und mit wenig Potenzial versehen), wenn sie weit entfernt von beiden Schwellen notieren. Wir persönlich wählen diese Produkte gerne NACH einem Volatilitätsschub, wenn die zugrunde liegende Aktie potenziell (aus unserer Sicht) vor einem Übergang in eine weniger volatile Phase steht. Denn genau dann sind die Produkte vergleichsweise günstig gepreist. Natürlich bringt das auch die Gefahr mit sich, dass man zu früh dran ist und die künftige Bandbreite des Titels falsch einschätzt. Darum sollte auch hier nur Kapital eingesetzt werden, dessen Verlust man verschmerzen kann. Und derartige Trades machen wir nicht einmal, sondern immer wieder.

Fazit

In Anbetracht der Lage und der Volatilität der Aktie eine hochspekulative Trading-Chance. Doch da in vergleichbaren Situationen und nach derart langen Talfahrten des Aktienkurses nicht selten lange Seitwärts-Phasen einsetzen, rechtfertigt die Erfahrung diese Chance mit genau diesem Produkt. Nachfolgend stellen wir es Ihnen vor.

Inline Optionsschein auf Volkswagen Vz.

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Inline Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seine obere Barriere bei 95 Euro, während die untere Barriere bei 60 Euro gelegen ist. Beide Marken dürfen bis zum Laufzeitende am 18.12.2026 NICHT verletzt werden. Bleibt es ohne Verletzung der Barrieren, so wird der Maximalbetrag von 10 Euro ausgezahlt, was vom jetzigen Niveau aus 92 Prozent mögliche Maximalrendite bedeutet. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UR0D4R.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 80 und 86 Euro

Unterstützungen: 28 und 68 Euro

Inline Optionsschein auf Volkswagen Vz.

Basiswert Volkswagen Vz. WKN UR0D4R ISIN DE000UR0D4R9 untere Barriere 60 Euro obere Barriere 95 Euro Maximaler Auszahlungsbetrag 10 Euro Typ Inline Optionsschein Emittent UniCredit Stop-Loss für untere Barriere bei 32 Euro (in der Aktie) Stop-Loss für obere Barriere bei 93 Euro (in der Aktie)

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.