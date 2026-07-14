Ukrainisches Parlament nimmt Rücktritt von Ministerpräsidentin Swyrydenko an

Kiew, 14. ⁠Jul (Reuters) - Das ukrainische Parlament hat den Rücktritt von Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko angenommen. Die 40-jährige Ökonomin legte ihr Amt nach einem Jahr auf Bitten von Präsident Wolodymyr Selenskyj nieder. Mit dem Ausscheiden Swyrydenkos tritt ‌am Dienstag verfassungsgemäß die gesamte Regierung zurück. Selenskyj begründete die Regierungsumbildung kaum und erklärte lediglich, die Ukraine ändere ihren politischen Kurs ⁠und benötige ⁠neues Personal. Einige Abgeordnete äußerten im Parlament Unbehagen über den abrupten Wechsel.

Swyrydenko hatte das Amt vor einem Jahr übernommen, nachdem ein Korruptionsskandal die ukrainische Führung erschüttert hatte. Kritiker warfen ihr vor, nicht entschlossen genug gegen Bestechlichkeit vorgegangen zu sein. Der Oppositionsabgeordnete ‌Jaroslaw Schelesnjak von der Holos-Partei kritisierte die ‌Bilanz der scheidenden Regierung: "Uns wurden jeden Tag Ergebnisse versprochen. Die Regierung hat dieses Versprechen gehalten: jeden Tag Präsentationen, jeden Tag Pressekonferenzen und jeden ⁠Tag ein neuer Verdächtiger in einem Korruptionsfall."

Swyrydenko betonte in ihrer Abschiedsrede ‌dagegen, für sie hätten stets ⁠konkrete Resultate gezählt. Sie fügte hinzu, dass die Vorbereitung auf den kommenden Winter die größte Herausforderung für die neue Regierung sein werde, da mit verstärkten russischen Angriffen auf das ‌Strom- und Gasnetz zu rechnen ⁠sei.

Als mögliche Nachfolger im Amt ⁠des Ministerpräsidenten gelten Serhij Korezkyj, Chef des staatlichen Öl- und Gaskonzerns Naftogaz, sowie Swyrydenkos Vorgänger Denys Schmyhal, der derzeit als Energieminister amtiert. Zudem wird Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow für den Posten gehandelt. Die Aufgaben des Ministerpräsidenten in der Ukraine konzentrieren sich vor allem auf die Innenpolitik, die Aufrechterhaltung der Kriegswirtschaft und die Instandsetzung der durch die russischen Angriffe beschädigten Infrastruktur.

(Bericht von Yuliia ⁠Dysa in Kiew und Anna Pruchnicka in DanzigBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)