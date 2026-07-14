Berlin, 13. ⁠Jul (Reuters) - Das ungarische Parlament hat eine Verfassungsänderung zur Absetzung von Präsident Tamas Sulyok gebilligt. Die von der neuen Regierung unter Ministerpräsident Peter Magyar eingebrachte Vorlage wurde am Montag von ‌der Volksvertretung mit 139 gegen sechs Stimmen verabschiedet. Die Abgeordneten der rechtsnationalen Fidesz-Partei von Ex-Regierungschef Viktor Orban boykottierten die ⁠Sitzung. Magyar ⁠bezeichnete Sulyok als "Marionette" Orbans und erklärte, seine Mitte-Rechts-Partei Tisza habe bei ihrem Wahlsieg im April ein klares Mandat zum Umbau des Staates erhalten. "Es wäre ein Verrat an der ungarischen Nation, wenn wir diese Verfassung nicht ändern würden." ‌Sollte Sulyok das Gesetz nicht innerhalb ‌von fünf Tagen unterzeichnen, werde das Parlament ein Amtsenthebungsverfahren einleiten.

Die Verfassungsänderung beendet die Amtszeit des Staatsoberhaupts mit sofortiger Wirkung. Zudem begrenzt ⁠sie die Mandatsdauer von Parlamentsabgeordneten auf maximal zwölf Jahre und ‌führt eine Altersgrenze von 70 ⁠Jahren für Verfassungsrichter ein. Aus Protest gegen die Mandatsbegrenzung trat der Fidesz-Fraktionsvorsitzende Gergely Gulyas zurück. Sulyok hat einen Rücktritt abgelehnt und die Venedig-Kommission des Europarats um ‌eine rechtliche Einschätzung der ⁠Reform gebeten. Er hat das ⁠vorwiegend repräsentative Amt seit diesem Jahr inne.

Magyars Tisza-Partei verfügt über eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und kann die Verfassung im Alleingang ändern. Sie will damit die von Orban in seiner 16-jährigen Regierungszeit geschaffenen Machtstrukturen abbauen. Magyar zufolge soll im Herbst die Ausarbeitung einer komplett neuen Verfassung beginnen.

(Bericht von Krisztina ThanBearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert von ⁠Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)