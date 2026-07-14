US-Banken starten mit soliden Q2-Zahlen in den Tag

Werbung





JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citi und Wells Fargo haben heute ihre Quartalszahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht.



Die großen US-Banken haben heute ihre Quartalszahlen vorgelegt und geben damit einen Einblick in die Entwicklung im zweiten Quartal. JPMorgan Chase meldete für das zweite Quartal einen Nettogewinn von rund 21 Mrd. US-Dollar. Die Erlöse beliefen sich auf gut 57 Mrd. US-Dollar. Goldman Sachs kam auf Nettoerlöse von rund 20 Mrd. US-Dollar und einen Gewinn von ungefähr 6,6 Mrd. US-Dollar. Citi berichtete über Erträge von etwa 24,8 Mrd. US-Dollar sowie einen Nettogewinn von rund 5,8 Mrd. US-Dollar. Wells Fargo wies für das zweite Quartal Erlöse von knapp 22,6 Mrd. US-Dollar und einen Gewinn von ungefähr 6,4 Mrd. US-Dollar aus.

Mit den heute vorgelegten Zahlen ist die Berichtssaison der US-Banken gestartet. Die Ergebnisse fallen je nach Institut unterschiedlich aus und spiegeln die jeweiligen Geschäftsschwerpunkte wieder. Im weiteren Jahresverlauf dürfte sich zeigen, wie sich diese Entwicklungen fortsetzen.





Jetzt mit der HSBC-Zertifikate-Masterclass in die Welt der Derivate einsteigen!



In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen – von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.

Quelle: HSBC



In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen – von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC