US-Inflation fällt auf Monatssicht erstmals seit sechs Jahren

In den USA ist die Inflation zum ersten Mal seit sechs Jahren zurückgegangen. Auf Monatssicht fiel der Verbraucherpreisindex (CPI) im Juni um 0,4 Prozent, saisonal bereinigt. Noch im Mai waren die Preise zum Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen. Laut dem zuständigen Bureau of Labor Statistics (BLS) war das der größte Rückgang auf Monatssicht seit April 2020.

In der Zwischenzeit stieg der Preisindex entweder oder stagnierte auf dem Vormonatsniveau. Auf Jahressicht bleibt die Teuerung allerdings weiter deutlich über dem von der Notenbank Federal Reserve angestrebten Niveau von zwei Prozent. Zum Vorjahresmonat verteuerten sich Güter und Dienstleistungen in der weltgrößten Volkswirtschaft um 3,5 Prozent.

Die Märkte reagierten sichtlich erleichtert auf die Inflationsdaten. Der Dax markierte sprungartig ein Tageshoch bei rund 25.100 Punkten, die Futures auf die US-Indizes stiegen klar. Eine weniger stark steigende oder gar rückläufige Inflationsrate nimmt Druck von der US-Notenbank, die Zinsen entsprechend anzupassen, um die Teuerung einzudämmen.

Deutlicher Rückgang der Energiepreise

Nach Zinssenkungen im Vorjahr schürte der Ölpreisschock durch den Iran-Krieg Ängste vor neuen Zinsanhebungen. Üblicherweise belasten höhere Zinsen die Aktienmärkte, weil Anleihen dadurch relativ an Attraktivität gewinnen. Außerdem verringern höhere Zinsen die künftigen Einnahmen von Börsenkonzernen, was zu einer niedrigeren Bewertung in der Gegenwart führen kann.

Laut BLS drückten vor allem stürzende Energiepreise die Teuerung im vergangenen Monat. Der Teilindex für Energieträger sank im Juni um 5,7 Prozent, nachdem er im Mai 3,9 Prozent, im April 3,8 Prozent und im März sogar um 10,9 Prozent angesprungen war, und zwar auf Monatssicht.

Offen bleibt, ob diese Trendumkehr nachhaltig ist. Die USA und der Iran nahmen die Kampfhandlungen nach gescheiterten Verhandlungen jüngst wieder auf, die Ölpreise erholten sich daraufhin spürbar von ihren Verlusten während des Waffenstillstands. Aktuell notiert das US-Rohöl WTI bei rund 80 US-Dollar je Barrel (159 Liter), und damit deutlich unter der Spitze zu Beginn des Konflikts bei über 117 Dollar. Allerdings hatte dieser Ölpreis noch vor dem Krieg bei weniger als 60 Dollar rangiert.