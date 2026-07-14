Verband: Umsatz mit fair gehandelten Produkten steigt auf Rekordwert

Berlin, 14. ⁠Jul (Reuters) - Der Umsatz mit fair gehandelten Produkten in Deutschland hat 2025 ein Rekordhoch erreicht. Er wuchs um 4,7 Prozent auf den neuen Höchstwert von 2,7 Milliarden Euro, wie das Forum Fairer Handel (FFH) am Dienstag in Berlin mitteilte. ‌Im Schnitt haben die Verbraucher in Deutschland demnach vergangenes Jahr 33 Euro pro Kopf für faire Produkte ausgegeben. Hier sieht das Forum ⁠noch Luft ⁠nach oben: In der Schweiz entfielen rund 129 Euro allein für Produkte mit Fairtrade-Siegel. In Österreich lag der Wert bei 88 Euro, in Frankreich bei rund 47 Euro, hieß es.

"Die wirtschaftliche Entwicklung des Fairen Handels stimmt uns optimistisch, doch unsere politische Bilanz fällt kritischer aus", sagte ‌die Vorstandsvorsitzende Andrea Fütterer. Faire Handelsbeziehungen und der ‌Schutz von Umwelt- und Menschenrechten gerieten sowohl in Deutschland als auch in der EU zunehmend unter Druck. Gleichzeitig nehme die Machtkonzentration in vielen Lieferketten auf ⁠Kosten der Produzenten zu.

Besonders positiv entwickelten sich den Angaben zufolge die Weltläden ‌im vergangenen Jahr: Der anhaltenden Kaufzurückhaltung ⁠im stationären Einzelhandel zum Trotz konnten sie ihre Umsätze um zehn Prozent steigern. "Weltläden sind das Rückgrat des Fairen Handels", sagte FFH-Geschäftsführer Matthias Fiedler auf der Jahrespressekonferenz. "Sie verkaufen nicht nur faire Produkte, ‌sondern machen globale Zusammenhänge sichtbar und ⁠halten das Engagement für globale Gerechtigkeit ⁠vor Ort lebendig."

Die Einhaltung von Menschenrechten, Klimaschutz und ökonomischer Erfolg stünden nicht im Widerspruch. "Das zeigt der Faire Handel, der 2025 weiter gewachsen ist", sagte FFH-Fiedler. Viele Verbraucher würden sich bewusst für fair gehandelte Alternativen entscheiden – etwa beim Einkauf von Kaffee oder Schokolade.

Das Forum Fairer Handel fordert, Marktmacht im Lebensmitteleinzelhandel und in globalen Lieferketten wirksam zu begrenzen. Auch sollen faire Preise gesetzlich verankert, Schutzstandards erhalten und Unternehmen gestärkt ⁠werden, die Verantwortung zum Kern ihres Geschäftsmodells machen.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)