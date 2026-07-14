Bahntechnik-Konzern

Vossloh erwartet weniger Umsatz- und Gewinnwachstum

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Infrastruktur
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(Reuters) - Der Bahntechnik-Konzern Vossloh wird vorsichtiger bei seinen Umsatz- und Gewinnprognosen. Den aktuellen Nachfrage- und Kostenentwicklungen könne man sich nicht ‌vollständig entziehen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Das zeige sich in geringeren Abrufen ⁠aus ⁠Rahmenverträgen in einzelnen Ländern. Außerdem dürften sich einzelne Lieferungen in das kommende Jahr verschieben. Zudem könnten höhere Beschaffungs- und Logistikkosten nicht vollständig an die Kunden weitergegeben ‌werden.

Deshalb erwarte das Unternehmen für ‌das laufende Jahr nur noch einen Umsatz zwischen 1,51 und 1,61 (Vorjahr: 1,343) Milliarden Euro - ⁠bisher waren 1,56 bis 1,66 Milliarden Euro prognostiziert. ‌Auch das Ebitda ⁠soll weniger stark wachsen als bisher erwartet: auf 195 bis 210 (Vorjahr: 179,4) Millionen Euro statt der bislang veranschlagten 215 ‌bis 230 Millionen ⁠Euro.

Im ersten Halbjahr ⁠2026 sei der Umsatz auf 710,1 (582,6) Millionen Euro und das Ebitda auf 80,9 (74,2) Millionen Euro gestiegen, während der Gewinn vor Zinsen und Steuern auf 32,4 (44,9) Millionen Euro gesunken sei.

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