Welche Dividenden-Aktien jetzt wieder ein Kauf sind

Während Tech- und KI-Aktien weiter im Fokus vieler Anleger stehen, sind defensive Dividenden-Aktien in den vergangenen Jahren deutlich ins Hintertreffen geraten. Konsum-, Gesundheits- und Immobilienwerte wurden lange gemieden. Doch genau daraus könnten sich jetzt wieder spannende Chancen ergeben.

In dieser Analyse schauen wir für dich auf mehrere defensive Schlüsselbranchen und prüft, ob Value- und Dividendenwerte aktuell wieder attraktiver bewertet sind. Im Fokus stehen unter anderem PepsiCo, General Mills, American Tower, Realty Income, Sanofi und Pfizer.

Dabei geht es um Quartalszahlen, Bewertungen, Burggräben, Bilanzqualität und die Frage, ob eine größere Sektor-Rotation zurück in defensive Aktien bevorstehen könnte, und welche der Aktien aktuell das beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet.

Exklusive Auswertung von Dax und MDax Die verlässlichsten Dividenden-Aktien für dein Depot 13.04.2026 · 12:37 Uhr · onvista

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien oder Beteiligungen an Pfizer Inc. (WKN: 852009), Sanofi S.A. (WKN: 920657), PepsiCo Inc. (WKN: 851995) und American Tower Corp. (WKN: A1JRLA). Es besteht somit ein potenzieller Interessenkonflikt, da der Autor von einer positiven Kursentwicklung dieser Wertpapiere profitiert.

* Haftungsausschluss: Keine Anlage- oder Steuerberatung. Keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten. Dieser Beitrag dient rein der Information und Unterhaltung. Investitionen in Wertpapiere bergen das Risiko eines Totalverlusts. Eine Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Basis dieser Informationen getroffen werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen.