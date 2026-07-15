Abgesetzter CHP-Chef plant Gründung neuer Oppositionspartei in Türkei

Istanbul, 15. ⁠Jul (Reuters) - In der Türkei bereitet der durch die Justiz abgesetzte Chef der größten Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, die Gründung einer neuen politischen Kraft vor. Formelle Schritte sollten jedoch erst nach ‌dem Ende laufender Gerichtsverfahren eingeleitet werden, sagte Özel am Mittwoch in einem Interview des Senders Sözcü TV. Dies könnte ⁠Ende Juli ⁠oder Anfang August der Fall sein. Ein türkisches Gericht hatte im Mai den CHP-Parteitag von 2023 wegen Unregelmäßigkeiten für ungültig erklärt. Dadurch wurde Özel abgesetzt und der frühere Parteichef Kemal Kilicdaroglu wieder eingesetzt, der bei der Präsidentschaftswahl 2023 ‌gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan unterlegen ‌war.

Özel erklärte, die Entscheidung über eine Berufung gegen seine Absetzung sowie ein Antrag auf einen außerordentlichen Parteitag könnten in den kommenden ⁠zwei Wochen vorliegen. Sollten diese Bemühungen blockiert werden, werde eine ‌neue Partei gegründet. Kritiker sehen ⁠in dem Gerichtsurteil eine politisch motivierte Entscheidung inmitten eines beispiellosen Vorgehens der Justiz gegen die CHP. Die Regierung in Ankara weist dies zurück und betont die ‌Unabhängigkeit der Justiz. Dennoch schürte ⁠der Fall Sorgen um den ⁠Zustand der Demokratie und Rechtstaatlichkeit in der Türkei. Die Krise der Opposition könnte die Chancen Erdogans erhöhen, seine mehr als 20-jährige Herrschaft in dem Nato-Staat Türkei bei der nächsten Wahl zu verlängern. Diese muss regulär bis 2028 stattfinden, könnte Experten zufolge wegen des CHP-Streits jedoch vorgezogen werden.

(Bericht von Ezgi Erkoyun, geschrieben von Christian Götz, redigiert ⁠von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)