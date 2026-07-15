Aehr Test: Wieso der Kurssprung verdient ist

Was bewegt die Aktie?

Aehr Test Systems meldete einen Gewinn je Aktie von zwölf Cent. Analysten hatten mit einem Verlust von einem Cent gerechnet. Die positive Überraschung liegt damit bei 13 Cent je Aktie.

Der Umsatz stieg um 33 Prozent auf 18,8 Millionen Dollar. Das Unternehmen bleibt klein und schwankungsanfällig, doch die Auftragslage hat sich deutlich verbessert. Besonders stark laufen Bereiche wie Siliziumkarbid, Wafer-Level-Packaging und Testsysteme für Leistungshalbleiter.

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Aehr 130 bis 150 Millionen Dollar Umsatz. Der Konsens lag nur bei 85 Millionen Dollar. Am oberen Ende entspricht das rund 80 Prozent mehr Umsatz als erwartet. Daraus ergibt sich ein erwartetes Umsatzwachstum von etwa 160 bis 200 Prozent.

Charttechnik

Die Aktie dürfte nach dem Sprung im Bereich um 90 Dollar oder etwas höher eröffnen. Um 100 Dollar liegt ein starkes Widerstandsniveau.

Nach einem unmittelbaren Anstieg um 30 Prozent ist oberhalb von 96 bis 97 Dollar nur begrenzte kurzfristige Dynamik zu erwarten. Der Ausbruch kann aber den Weg zurück in Richtung Allzeithoch vorbereiten.

Martins Einschätzung

Die Zahlen rechtfertigen den Kurssprung. Gleichzeitig bleibt Aehr wegen der geringen Unternehmensgröße und starken Schwankungen riskant. Für langfristig orientierte Anleger ist die operative Story mit starkem Auftragseingang und hoher Nachfrage aus dem Elektrofahrzeugmarkt spannend.