AKTIE IM FOKUS: Apple auf Rekordhoch - Positive Nachrichten zu KI und iPhone

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Apple haben am Mittwoch nach guten Nachrichten zu Künstlicher Intelligenz (KI) und zum iPhone-Absatz ein Rekordhoch erklommen. Die Papiere des Technologiekonzerns kletterten im frühen Handel um bis zu 3,4 Prozent auf die Bestmarke von 325,68 US-Dollar. Zuletzt notierten sie 3,0 Prozent höher bei 324,20 Dollar und bauten damit ihren Jahresgewinn auf knapp 20 Prozent aus.

Apple erhielt die lang erwartete staatliche Genehmigung zur Einführung der KI-Plattform Apple Intelligence in China. Dies könne dem Unternehmen auf dem weltweit am härtesten umkämpften Smartphone-Markt einen Schub verleihen und schließe eine der zentralen Lücken in der KI-Strategie von Apple, die von Analysten bemängelt worden sei, hieß es am Markt.

Zudem verbuchte Apple mit dem iPhone im zweiten Quartal einen Rekordumsatzanteil von 20 Prozent am globalen Smartphone-Markt, obwohl die gesamten Auslieferungen der Branche aufgrund einer gravierenden Speicherknappheit auf den niedrigsten Stand seit 2013 fielen./edh/he