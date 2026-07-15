AKTIE IM FOKUS: Apple auf Rekordhoch - Positive Nachrichten zu KI und iPhone

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Apple haben am Mittwoch nach guten Nachrichten zu Künstlicher Intelligenz (KI) und zum iPhone-Absatz ein Rekordhoch erklommen. Die Papiere des Technologiekonzerns kletterten im frühen Handel um bis zu 3,4 Prozent auf die Bestmarke von 325,68 US-Dollar. Zuletzt notierten sie 3,0 Prozent höher bei 324,20 Dollar und bauten damit ihren Jahresgewinn auf knapp 20 Prozent aus.

Apple erhielt die lang erwartete staatliche Genehmigung zur Einführung der KI-Plattform Apple Intelligence in China. Dies könne dem Unternehmen auf dem weltweit am härtesten umkämpften Smartphone-Markt einen Schub verleihen und schließe eine der zentralen Lücken in der KI-Strategie von Apple, die von Analysten bemängelt worden sei, hieß es am Markt.

Zudem verbuchte Apple mit dem iPhone im zweiten Quartal einen Rekordumsatzanteil von 20 Prozent am globalen Smartphone-Markt, obwohl die gesamten Auslieferungen der Branche aufgrund einer gravierenden Speicherknappheit auf den niedrigsten Stand seit 2013 fielen./edh/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Apple

Das könnte dich auch interessieren

Quartalszahlen
IBM belastet mit schwachen Zahlen IT- und Software-Branchegestern, 11:36 Uhr · dpa-AFX
IBM belastet mit schwachen Zahlen IT- und Software-Branche
Weitere Artikel
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturzheute, 10:08 Uhr · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt nochgestern, 12:15 Uhr · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen