Chemiekonzern
BASF-Aktie trotz höheren Gewinnziels unter Druck
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Palatinate Stock/Shutterstock.com
(dpa-AFX Broker) - Eine höhere Prognose von BASF für den operativen Jahresgewinn hat die Anleger am Dienstag nicht recht überzeugt. Zwar drehte die zuvor schwache Aktie kurz ins Plus, sie konnte die Gewinne aber nicht halten. Zuletzt büßten die Papiere mehr als drei Prozent auf 47,77 Euro ein und fielen auf ein Tagestief.
Die Ludwigshafener prognostizieren für 2026 ein operatives Ergebnis (Ebitda) vor Sondereinflüssen zwischen 6,9 Milliarden EUR und 7,7 Milliarden Euro. Zuvor war der Konzern von 6,2 Milliarden EUR bis 7,0 Milliarden Euro ausgegangen. Die Konsensschätzung von Analysten betrug aber bereits rund 7,3 Milliarden Euro; der neue Ausblick überrascht also nur bedingt./bek/mis
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