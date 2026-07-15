AKTIE IM FOKUS: Befesa profitieren von Stifel-Kaufempfehlung
dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der Investmentbank Stifel für Befesa hat die Aktien des Industrie-Recyclers am Mittwoch weiter angetrieben. Sie legten am Vormittag 2,2 Prozent auf 34,80 Euro zu und setzten sich damit deutlicher von den 50- und 100-Tage-Chartlinien als Indikatoren für den mittel- bis langfristigen Trend ab, die sie tags zuvor überwunden hatten.
Die Erholung der im Kleinwerte-Index SDax notierten Befesa-Aktien geht also weiter, allein seit Monatsbeginn haben sie rund ein Fünftel zugelegt. Mit einem Kursziel von 40 Euro sieht Stifel weitere 15 Prozent Luft nach oben./niw/mis
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