Quartalszahlen und Ausblick treiben ASML vorbörslich hoch

(dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen und ein noch optimistischerer Blick auf das Gesamtjahr haben der ASML-Aktie am Mittwoch vorbörslich frischen Schwung verliehen. Das Papier des mit einem aktuellen Börsenwert von rund 604 Milliarden Euro (Stand Vortagsschluss) wertvollsten Unternehmens Europas legte auf der Handelsplattform Tradegate um 4,7 Prozent auf 1.629,40 Euro zu.

Damit dürfte es auch wieder die 21-Tage-Durchschnittslinie als wichtigen kurzfristigen Taktgeber überwinden. Sie verläuft aktuell bei rund 1.602 Euro. Der Weg zum Ende Juni bei 1.741 Euro erreichten Rekordhoch wäre wieder frei. Mit Blick auf den vorbörslichen Kursanstieg fehlen damit keine sieben Prozent mehr.

Jefferies-Analyst Janardan Menon lobte die "deutliche Anhebung" der Jahresziele des Ausrüsters der Halbleiterindustrie. Er hob allerdings auch hervor, dass die geplante Kapazitätssteigerung für Low-NA-EUV-Systeme im Jahr 2027 unter den zuletzt stark gestiegenen Markterwartungen liege und sprach daher von einem "gemischten Ausblick"./ck/stk