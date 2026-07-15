AKTIE IM FOKUS: SpaceX erstmals seit Börsengang unter Ausgabepreis

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von SpaceX sind erstmals seit dem Börsengang Mitte Juni unter den Ausgabepreis von 135 US-Dollar gefallen. An der Technologiebörse Nasdaq fielen die Papiere des Raumfahrt- und KI-Konzerns von Tesla-Chef Elon Musk zuletzt um 2,2 Prozent auf 133,12 US-Dollar.

Nach der ersten Euphorie im Zuge des Rekord-Börsengangs und der bisherigen Bestmarke am dritten Handelstag bei 225,64 Dollar ging es für die SpaceX-Aktie auf Talfahrt. Das Minus zum Hoch liegt bei rund 41 Prozent.

Mit einem Erlös von 75 Milliarden Dollar zum Ausgabepreis war es der bisher größte Börsengang. SpaceX-Chef und Großaktionär Musk wurde durch die Aktienplatzierung zum ersten Menschen mit einem Billionenvermögen. Ihren ersten Handelstag hatte die Aktie noch mit einem Plus von gut 19 Prozent bei rund 161 Dollar abgeschlossen.

SpaceX war bereits zum Ausgabepreis mit 1,77 Billionen Dollar mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta . Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen in krassem Kontrast zum Börsenwert - die Anleger zahlen eher für die Hoffnung auf künftige Erfolge. So gab es im vergangenen Jahr Verluste von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar./err/so/edh/men