Chemikalienhändler

BASF zieht Chemiebranche mit nach unten

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: rafapress/Shutterstock.com

Mit den Kursverlusten der BASF-Aktie sind auch andere deutsche Aktien aus dem Sektor unter Druck geraten. Während BASF am Mittag um 3,6 Prozent fielen, verloren auch Wacker Chemie 3,8 Prozent und Lanxess 4,2 Prozent. Anteilsscheine von Evonik gaben um 2,8 Prozent nach und Fuchs um 2,2 Prozent.

Ein Händler wies darauf hin, dass sich der Mittelwert des neuen Zielkorridors von BASF für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2026 mit 7,3 Milliarden Euro mit der Konsensschätzung am Markt decke. Mit Blick voraus könne sich allerdings die Nachfrage in einigen Segmenten abschwächen. Ein steigender Wettbewerbsdruck könne sich zudem negativ auf die Margen auswirken.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BASF
Fuchs
Evonik
Wacker Chemie
Lanxess
Fuchs (Vorzugsaktien)

Das könnte dich auch interessieren

Infineon und Co.
Deutsche Chiptitel profitieren nur teilweise von ASMLheute, 10:00 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Chiptitel profitieren nur teilweise von ASML
Übernahmeofferte
AkzoNobel lehnt neues Milliarden-Angebot ab13. Juli · Reuters
AkzoNobel-Logo auf Laptop-Bildschirm
Chemiekonzern
BASF-Aktie trotz höheren Gewinnziels unter Druckheute, 10:07 Uhr · dpa-AFX
BASF-Aktie trotz höheren Gewinnziels unter Druck
Nach heftiger Gewinnwarnung
Evotec-Aktie droht auf Zehn-Jahres-Tief zu fallengestern, 06:23 Uhr · dpa-AFX
Evotec-Aktie droht auf Zehn-Jahres-Tief zu fallen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturzheute, 10:08 Uhr · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt nochgestern, 12:15 Uhr · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen