Deutsche Chiptitel profitieren nur teilweise von ASML

(dpa-AFX) - Positiv aufgenommene Geschäftsaussagen des Chipindustrie-Ausrüsters ASML haben den deutschen Branchentiteln am Mittwoch nur teilweise Schwung gegeben. Das niederländische Börsen-Schwergewicht veröffentlichte starke Quartalszahlen und schraubte dank des Booms von Künstlicher Intelligenz (KI) die Umsatz- und Margenziele für das laufende Jahr nach oben.

Zu den klaren Profiteuren der ASML-Aussagen gehörte mit einem Plus von 2,6 Prozent auf 42,14 Euro der Technologiekonzern Jenoptik, der ein direkter Zulieferer von ASML ist. Damit setzten die Aktien ihre Erholung der vergangenen Tage fort und schlossen ihre gut eine Woche alte Kurslücke.

LPKF gewinnt, Infineon verliert

Für LPKF ging es um 4,4 Prozent auf 17,65 Euro bergauf. Die Titel des Laserspezialisten blieben aber in der jüngsten Konsolidierungsspanne. Im Juni hatten sie mit 30,80 Euro noch den höchsten Stand seit dem Jahr 2021 markiert.

Dagegen sackten die zuletzt etwas erholten Siltronic-Aktien um 3,8 Prozent ab. Die Papiere von Siltronic-Großaktionär Wacker Chemie büßten 1,9 Prozent ein.

Für die Aktien des Halbleiterherstellers Infineon ging es um 2,3 Prozent auf 70,16 Euro bergab. Damit hängen sie weiter in der Handelsspanne der vergangenen Tage fest, nachdem sie im Juni mit 88,83 Euro so viel gekostet hatten wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr.

Vergleichsweise unauffällig präsentierten sich die Anlagenbauer und Zulieferer wie Aixtron und Suss Microtec sowie der Hersteller Elmos .

Allen Branchentitel gemein sind aber die deutlichen Kursgewinne seit Jahresbeginn - von 68 Prozent für Elmos bis 215 Prozent für LPKF. ASML schraubte sein Plus 2026 dank des aktuellen Kurssprungs von 3,9 Prozent auf 75 Prozent hoch./gl/niw/mis