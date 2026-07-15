AKTIEN IM FOKUS 3: Deutsche Chiptitel profitieren nur kurzzeitig von ASML

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
Artikel teilen:

(neu: Überschrift, Kursentwicklung)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positiv aufgenommene Geschäftsaussagen des Chipindustrie-Ausrüsters ASML haben den deutschen Branchentiteln am Mittwoch nur zeitweise Schwung gegeben. Das niederländische Börsen-Schwergewicht veröffentlichte starke Quartalszahlen und schraubte dank des Booms von Künstlicher Intelligenz (KI) die Umsatz- und Margenziele für das laufende Jahr nach oben. Am Nachmittag gaben die ASML-Aktien ihre Kursgewinne jedoch ab.

Zu den klaren Profiteuren der Aussagen gehörte zunächst mit einem Plus von bis zu 5,6 Prozent der Technologiekonzern Jenoptik , der ein direkter Zulieferer von ASML ist. Zuletzt notierten die Aktien aber ebenfalls kaum bewegt und konnten die Erholung der vergangenen Tage nicht fortsetzen.

Für LPKF ging es nach zwischenzeitlich größeren Gewinnen noch um 1,2 Prozent auf 17,10 Euro bergauf. Die Titel des Laserspezialisten blieben damit in der jüngsten Konsolidierungsspanne. Im Juni hatten sie mit 30,80 Euro noch den höchsten Stand seit dem Jahr 2021 erreicht.

Dagegen sackten die zuletzt etwas erholten Siltronic -Aktien um 6,5 Prozent ab. Die Papiere von dessen Großaktionär Wacker Chemie büßten 3,8 Prozent ein - hier sorgte zudem BASF für schlechte Branchenstimmung.

Für die Aktien des Halbleiterherstellers Infineon ging es als Dax-Schlusslicht sogar um 6,4 Prozent auf 67,21 Euro bergab. Damit setzten sie ihre Abwärtsbewegung fort, nachdem sie im Juni mit 88,83 Euro so viel gekostet hatten wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr.

Die Anlagenbauer und Zulieferer Aixtron und Suss Microtec sowie der Hersteller Elmos gaben um 2,4 bis 6,2 Prozent nach.

Allen Branchentitel gemein sind aber die deutlichen Kursgewinne seit Jahresbeginn - von 62 Prozent für Elmos bis 206 Prozent für LPKF. ASML hat 2026 bereits um rund 70 Prozent zugelegt./gl/niw/mis/niw/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ASML
ASML Holding (ADR)
Infineon
BASF
Aixtron
Siltronic
SUSS MicroTec
Jenoptik
LPKF Laser
Wacker Chemie
Elmos

Das könnte dich auch interessieren

Infineon und Co.
Deutsche Chiptitel profitieren nur teilweise von ASMLheute, 10:00 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Chiptitel profitieren nur teilweise von ASML
Infineon, Siltronic, Aixtron
Auch deutsche Chiptitel profitieren von ASML-Geschäftsaussagenheute, 06:55 Uhr · dpa-AFX
In einer Fabrik für Chips.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturzheute, 10:08 Uhr · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt nochgestern, 12:15 Uhr · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen