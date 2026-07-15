AKTIEN IM FOKUS: Auch deutsche Chiptitel profitieren von ASML-Geschäftsaussagen

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Positiv aufgenommene Geschäftsaussagen des Chipindustrie-Ausrüsters ASML haben am Mittwoch auch deutschen Branchentiteln vorbörslich Auftrieb gegeben. Auf der Handelsplattform Tradegate verteuerten sich die Aktien der Halbleiterhersteller Infineon und Elmos um bis zu 1,7 Prozent.

Für die Papiere der Ausrüster und Zulieferer Aixtron , Siltronic , Suss Microtec , Jenoptik und LPKF ging es um bis zu 4,8 Prozent bergauf.

Dass ASML starke Quartalszahlen vorlegte und für das Jahr noch optimistischer wird, bescherte dem Börsen-Schwergewicht ein vorbörsliches Kursplus von fast 5 Prozent. Jefferies-Analyst Janardan Menon lobte die "deutliche Anhebung" der Jahresziele, wenngleich der Ausblick insgesamt etwas durchwachsen ausfalle. Er verwies darauf, dass die geplante Kapazitätssteigerung für Low-NA-EUV-Systeme im Jahr 2027 unter den zuletzt stark gestiegenen Markterwartungen liege.

Dagegen hob Sandeep Deshpande von der US-Bank JPMorgan die für ihn insgesamt positiven Aussagen zum für 2027 und 2028 geplanten Kapazitätenausbau hervor. Dieser liege über seinen bereits optimistischen Schätzungen./gl/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ASML
ASML Holding (ADR)
Infineon
Aixtron
Siltronic
SUSS MicroTec
Jenoptik
LPKF Laser
Elmos

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