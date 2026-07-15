Aktien New York Ausblick: US-Börsen bleiben in Reichweite ihrer Bestmarken

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften sich am Mittwoch weiter in Schlagweite ihrer Rekordhochs bewegen. Vor allem die technologielastige Nasdaq dürfte ihre Vortagesgewinne ausbauen, denn starke Quartalszahlen und Prognosen des europäischen Chipindustrie-Ausrüsters ASML scheinen steigende KI-Ausgaben zu untermauern.

Geopolitisch bleiben die Spannungen in Nahost im Blick, zumal die Ölpreise wieder steigen, nachdem US-Präsident Donald Trump dem Iran mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur des Landes gedroht hat. Nächste Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, "es sei denn, sie kommen an den Verhandlungstisch", sagte er dem US-Sender Fox News.

Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 mit 0,3 Prozent im Plus auf 29.665 Punkte. Bis zu seinem Rekordhoch Anfang Juni bei etwas über 30.760 Punkten fehlen keine vier Prozent mehr.

Der Dow Jones Industrial wird zur Wochenmitte 0,1 Prozent höher auf 52.545 Punkte erwartet. Sein Rekordhoch hatte der bekannteste Wall-Street-Index vor rund einer Woche bei knapp 53.290 Punkten erreicht.

Unter den Einzelwerten dürfte Paypal Beachtung finden, denn Übernahmehoffnungen geben der in diesem Jahr sehr schwach gelaufenen Aktie vorbörslich Rückenwind. Das Papier des Bezahldienstleisters sprang um 19 Prozent auf 57 US-Dollar hoch. Im Hauptgeschäft würden die Aktien damit ihren Verlust seit Jahresbeginn auf 2,4 Prozent verringern. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, wollen der Zahlungsabwickler Stripe und die Beteiligungsgesellschaft Advent International den Fintech-Pionier PayPal übernehmen.

Quartalszahlen legten unter den US-Banken an diesem Mittwoch Morgan Stanley vor. Zudem berichtete der im Dow notierte Arzneimittelhersteller Johnson & Johnson (J&J) über sein abgelaufenes Jahresviertel. Morgan Stanley überzeugte ähnlich wie am Tag zuvor etwa JPMorgan und Goldman Sachs mit sprudelnden Einnahmen in den wichtigsten Geschäftsbereichen. Die Aktie legte vorbörslich um 1,2 Prozent zu.

Für J&J ging es zugleich um 2,2 Prozent nach unten. Zwar hob der Konzern seine Jahresziele an, doch am Markt wurde auf durchwachsene Umsätze bei Arzneien hingewiesen.

Vorbörsliche Verluste von 22,5 Prozent musste Pentair verkraften. Der Konzern für Wasseraufbereitung kappte sein Jahresergebnisziel und die kanadische Bank RBC reagierte prompt und strich ihre "Outperform"-Erwartung für die Aktie. Dabei wurde auch auf den überraschenden Weggang des Finanzchefs nach nur vier Monaten im Amt verwiesen.

Die Aktie von SpaceX legte vorbörslich um 0,8 Prozent zu, nachdem sie am Dienstag nur einen Dollar über ihrem Ausgabepreis von 135 Dollar geschlossen hatte. Dagegen sackte SK Hynix im vorbörslichen US-Handel um 6,5 Prozent ab, nach allerdings einem Kursgewinn von etwas mehr als 27 Prozent am Tag zuvor./ck/mis