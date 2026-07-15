ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Tesla auf 'Buy' - Ziel 465 Dollar
dpa-AFX · Uhr
Thema: E-MobilitätBatterien
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen. Trotz unerwartet hoher Auslieferungszahlen dürfte die Bruttomarge des Elektroautobauers zurückgegangen sein, schrieb Edison Yu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Vergleich zum Jahresstart dürften sich im zweiten Quartal allerdings trotz Gegenwinds einige positive Effekte bemerkbar gemacht haben./niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
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