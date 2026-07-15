ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 1900 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1900 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ziele für das dritte Quartal und das Gesamtjahr lägen deutlich höher als erwartet, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach Zahlen. Auch die Ergebnisse des zweiten Quartals seien besser gewesen als gedacht. Deshpande geht davon aus, dass der Umsatzkonsens für 2026 deutlich steigen wird. Noch viel wichtiger sei allerdings der avisierte Kapazitätsausbau 2027 und 2028. Für 2028 lägen die Niederländer damit über seiner Erwartung - und sie sei die höchste am Markt gewesen. Die Gewinnerwartungen des Marktes für 2028 erschienen nun deutlich zu niedrig./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:12 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ASML
JP Morgan
ASML Holding (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Quartalszahlen veröffentlicht
Chipausrüster ASML erwartet 2026 noch bessere Geschäfteheute, 05:30 Uhr · dpa-AFX
Chipausrüster ASML erwartet 2026 noch bessere Geschäfte
Niederländischer Chipausrüster
Quartalszahlen und Ausblick treiben ASML vorbörslich hochheute, 06:22 Uhr · dpa-AFX
Quartalszahlen und Ausblick treiben ASML vorbörslich hoch
Infineon, Siltronic, Aixtron
Auch deutsche Chiptitel profitieren von ASML-Geschäftsaussagenheute, 06:55 Uhr · dpa-AFX
In einer Fabrik für Chips.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt nochgestern, 12:15 Uhr · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 12.07.2026
Keiner schaut auf die "Mag Seven" - dabei winken hier Chancen12. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen