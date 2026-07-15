Märkte heute
ASML hebt Prognose an – Paypal vor Übernahme
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Siemens Energy, ASML, Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs, IBM, Newmont, Okta, Paypal und Aehr Test Systems.
ASML: Starke Zahlen, hohe Erwartungen
Der Chipausrüster ASML überzeugt operativ und legt beim Ausblick nach. Doch nach der starken Kursentwicklung stellt sich die Frage, wie viel Optimismus bereits in der Bewertung steckt.
Paypal: Übernahmeangebot sorgt für Bewegung
Stripe und Advent International sollen Paypal ein milliardenschweres Angebot vorgelegt haben. Wir schauen darauf, was hinter dem Interesse steckt und welche Rolle Stablecoins dabei spielen könnten.
Aehr Test Systems: Ausblick überrascht den Markt
Neue Aufträge, eine deutlich höhere Umsatzprognose und eine verbesserte Finanzposition rücken Aehr Test Systems, den Spezialisten für Halbleitertestsysteme, in den Fokus.
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