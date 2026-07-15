ASML hebt Prognose an – Paypal vor Übernahme

ASML: Starke Zahlen, hohe Erwartungen

Der Chipausrüster ASML überzeugt operativ und legt beim Ausblick nach. Doch nach der starken Kursentwicklung stellt sich die Frage, wie viel Optimismus bereits in der Bewertung steckt.

Paypal: Übernahmeangebot sorgt für Bewegung

Stripe und Advent International sollen Paypal ein milliardenschweres Angebot vorgelegt haben. Wir schauen darauf, was hinter dem Interesse steckt und welche Rolle Stablecoins dabei spielen könnten.

Aehr Test Systems: Ausblick überrascht den Markt

Neue Aufträge, eine deutlich höhere Umsatzprognose und eine verbesserte Finanzposition rücken Aehr Test Systems, den Spezialisten für Halbleitertestsysteme, in den Fokus.