Märkte heute

ASML hebt Prognose an – Paypal vor Übernahme

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Siemens Energy, ASML, Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs, IBM, Newmont, Okta, Paypal und Aehr Test Systems.

Artikel teilen:

ASML: Starke Zahlen, hohe Erwartungen

Der Chipausrüster ASML überzeugt operativ und legt beim Ausblick nach. Doch nach der starken Kursentwicklung stellt sich die Frage, wie viel Optimismus bereits in der Bewertung steckt.

Paypal: Übernahmeangebot sorgt für Bewegung

Stripe und Advent International sollen Paypal ein milliardenschweres Angebot vorgelegt haben. Wir schauen darauf, was hinter dem Interesse steckt und welche Rolle Stablecoins dabei spielen könnten.

Aehr Test Systems: Ausblick überrascht den Markt

Neue Aufträge, eine deutlich höhere Umsatzprognose und eine verbesserte Finanzposition rücken Aehr Test Systems, den Spezialisten für Halbleitertestsysteme, in den Fokus.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens Energy
IBM
ASML
Paypal
Goldman Sachs
JP Morgan
Newmont
ASML Holding (ADR)
Citigroup
Okta
Wells Fargo
Aehr Test Systems
Siemens Energy (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturzheute, 10:08 Uhr · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt nochgestern, 12:15 Uhr · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen