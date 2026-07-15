BASF schraubt Ziele hoch - Sorge um Straße von Hormus

Frankfurt, 15. Jul (Reuters) - ⁠Der Chemiekonzern BASF blickt nach einem überraschend starken zweiten Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll 2026 nun zwischen 6,9 und 7,7 Milliarden Euro liegen, teilte das Ludwigshafener Unternehmen am Mittwoch mit. Bislang wurden 6,2 bis 7,0 (2025: 6,6) Milliarden in Aussicht gestellt. Für die zweite Jahreshälfte warnte BASF jedoch vor erheblichen geopolitischen Unsicherheiten. Die weitere Entwicklung der Weltkonjunktur hänge stark von den Verhandlungen ‌zwischen den USA und dem Iran ab. Eine anhaltende Schließung der Straße von Hormus würde die Wirtschaft deutlich belasten. Eine schnelle Einigung könnte der Konjunktur dagegen Rückenwind verleihen.

Wegen der Spannungen rechnet BASF für das laufende Jahr nun mit einem durchschnittlichen ⁠Ölpreis von 80 Dollar ⁠je Barrel, statt der bislang veranschlagten 65 Dollar. Zudem senkte das Management seine Erwartungen für das weltweite Wirtschaftswachstum und die globale Chemieproduktion leicht ab. Zuletzt verlieh der Konflikt am Persischen Golf der europäischen Chemiebranche jedoch Auftrieb. Die gestörten Lieferketten durch die Blockade der Straße von Hormus infolge des Iran-Kriegs bremsten die asiatische Konkurrenz aus, zudem füllten viele Kunden aus Sorge vor Engpässen ihre Lager auf. Der Branchenverband VCI sprach in diesem Zusammenhang von einem "geopolitischen Hamstern", das sich nun auch in der Quartalsbilanz von ‌BASF widerspiegelt.

Dennoch steckt die Chemieindustrie wegen hoher Energiekosten und einer schwachen Grundnachfrage ‌weiterhin in einer tiefen Strukturkrise. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, reagieren Konzerne wie Evonik oder Lanxess mit drastischen Einschnitten und dem Abbau Tausender Arbeitsplätze. Auch BASF verschärfte zuletzt seinen Sparkurs: Mit dem neuen Umbauprogramm "CoreShift" sollen die Fixkosten im Kerngeschäft bis 2029 um 20 Prozent sinken, was mit ⁠einem weiteren Stellenabbau einhergeht. Am Stammsitz in Ludwigshafen fielen seit Anfang 2024 bereits rund 2800 Jobs weg.

Im zweiten Quartal profitierte BASF von ‌kräftigen Preiserhöhungen und einer anziehenden Nachfrage. Der Umsatz stieg um 16 ⁠Prozent auf 17,2 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis kletterte nach vorläufigen Zahlen auf 2,4 Milliarden Euro nach 1,6 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten deutlich. Unter dem Strich verbuchte BASF einen Gewinnsprung auf 4,1 Milliarden Euro nach 79 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Dazu trug vor allem ein Veräußerungsgewinn vor ‌Steuern von 3,9 Milliarden Euro aus dem Verkauf des Industrielack-Geschäfts an ⁠den Finanzinvestor Carlyle bei. Wegen gestiegener Rohstoffpreise rutschte der ⁠freie Barmittelzufluss (Free Cashflow) im zweiten Quartal allerdings ins Minus. Die Prognose für diese Kennzahl im Gesamtjahr ließ BASF daher unverändert.

An der Börse sorgten die Eckdaten trotz der angehobenen Jahresziele für Enttäuschung. Die BASF-Aktien gaben um bis zu vier Prozent nach und zählten damit zu den schwächsten Werten im Leitindex Dax. Nach Ansicht von Analyst Sebastian Bray von der Bank Berenberg dürften sich die Anleger vor allem an dem schwachen operativen Ergebnis in der Chemiesparte stören. BASF hatte mitgeteilt, dass das Ebitda in diesem Segment deutlich unter den Analystenschätzungen lag. Sorge bereiteten zudem die jüngsten Preisrückgänge bei einigen Basischemikalien sowie das aus der neuen Prognose abgeleitete Ergebnisniveau für das zweite Halbjahr. "Es könnte sein, dass die Investoren die Vorabveröffentlichung als vergangenheitsbezogen betrachten", erklärte ⁠Bray. Die Zahlen seien von Höchstpreisen getrieben, die am Markt oft nicht mehr zu erzielen seien.

(Bericht von Patricia Weiß, unter Mitarbeit von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)