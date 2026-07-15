Börsenrally und ETF-Boom bescheren Blackrock Rekorde

Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock hat dank einer Börsenrallye und starker Mittelzuflüsse im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen übertroffen und ein Rekordvolumen an verwaltetem Vermögen erreicht.

Weiterlesen mit onvista Plus Dein Vorsprung an der Börse Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen. Alle Plus-Artikel im Web & App

Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte

Trading-Setups & Investmentideen

Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat Kostenlos testen Du hast bereits ein Abo? Einloggen