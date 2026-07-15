Vermögensverwalter

Börsenrally und ETF-Boom bescheren Blackrock Rekorde

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Blackrock hat im zweiten Quartal Rekordwerte bei Gewinn und verwaltetem Vermögen erzielt. Vor allem ETF-Zuflüsse trieben das Wachstum.

Artikel teilen:
Quelle: rblfmr / Shutterstock.com

Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock hat dank einer Börsenrallye und starker Mittelzuflüsse im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen übertroffen und ein Rekordvolumen an verwaltetem Vermögen erreicht.

Weiterlesen mit onvista Plus

Dein Vorsprung an der Börse

Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
  • Trading-Setups & Investmentideen
  • Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
Kostenlos testen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Blackrock
S
S&P 500

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
US-Börsen bleiben in Reichweite ihrer Bestmarkenheute, 12:43 Uhr · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Weitere Artikel
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturzheute, 10:08 Uhr · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt nochgestern, 12:15 Uhr · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen