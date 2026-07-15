Börsenrally und ETF-Boom bescheren Blackrock Rekorde
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Blackrock hat im zweiten Quartal Rekordwerte bei Gewinn und verwaltetem Vermögen erzielt. Vor allem ETF-Zuflüsse trieben das Wachstum.
Quelle: rblfmr / Shutterstock.com
Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock hat dank einer Börsenrallye und starker Mittelzuflüsse im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen übertroffen und ein Rekordvolumen an verwaltetem Vermögen erreicht.
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