China wächst langsamer - Binnenwirtschaft "bleibt das Hinkebein"

- von Kevin ⁠Yao und Ellen Zhang und Liangping Gao

Peking, 15. Jul (Reuters) - Chinas Wirtschaft ist so schwach gewachsen wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr und schürt Sorgen über die Ungleichgewichte in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von April bis Juni um 4,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie die Regierung am Mittwoch in Peking mitteilte. Damit verlangsamte sich die Dynamik nach einem Plus von 5,0 Prozent im ersten Quartal überraschend ‌stark und verfehlte die von der Regierung angestrebte Spanne für das Jahresziel von 4,5 bis 5,0 Prozent. Grund für die Abkühlung ist vor allem eine schwache Inlandsnachfrage, während Industrieproduktion und Exporte weiter für Schwung sorgen. "Die Binnenwirtschaft scheint damit das Hinkebein der chinesischen ⁠Volkswirtschaft zu bleiben", ⁠sagte Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank.

SCHWACHER KONSUM BREMST - EXPORTE STÜTZEN

Die Daten zeigten für Juni auch einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 1,0 Prozent, während die Industrieproduktion um 5,3 Prozent zulegte. Dies unterstreicht die starke Abhängigkeit von der globalen Nachfrage. Fachleute blicken nun auf die mit Spannung erwartete Sitzung des Politbüros der Kommunistischen Partei im Laufe des Monats, auf der die Führung die Wirtschaftslage bewertet und über politische Anpassungen berät. Ökonomen erwarten jedoch keine größeren Konjunkturprogramme. "Die Regierung scheint unwillig zu sein, Haushaltsmittel auszugeben und Schulden aufzubauen", sagte Zhiwei ‌Zhang, Chefökonom bei Pinpoint Asset Management.

Der nächste Fünfjahresplan der Regierung setze aber wohl ‌an den richtigen Stellschrauben an, sagte Analyst Gitzel. "Ziel ist, den Anteil des privaten Konsums am Bruttoinlandsprodukt deutlich zu erhöhen." Wichtig sei dabei, die sozialen Sicherungssysteme auszubauen. "Denn bislang liegt in China die Sparquote auch deshalb so hoch, weil die privaten Haushalte für ihren Lebensabend vorsorgen und damit zu wenig konsumieren."

"ICH ⁠TRAUE MICH NICHT, GELD FÜR SOLCHE DINGE AUSZUGEBEN"

Der private Konsum bleibt schwach, da die Löhne nicht mit der Gesamtwirtschaft Schritt halten und ‌eine anhaltende Immobilienkrise das Vermögen der Haushalte schmälert. "Außer für notwendige Ausgaben für ⁠Lebensmittel spare ich bei allem, was ich kann", sagte Jane Hou, die ein Importgeschäft in Ostchina betreibt und deren Einkommen sich nach eigenen Angaben halbiert hat. Die 28-jährige Krankenschwester Emma Chengin aus der Großstadt Guilin in Guangxi, einer der finanzschwächeren Provinzen Chinas, erklärte, ihr Einkommen sei "drastisch eingebrochen". Denn der lokale Gesundheitssektor sei unterfinanziert. "Früher habe ich Mitgliedschaften im Fitnessstudio ‌oder im Schönheitssalon sowie Abos für Tencent Video abgeschlossen und mein Handy ⁠oder iPad ersetzt", sagte Cheng. "Jetzt traue ich mich nicht ⁠mehr, Geld für solche Dinge auszugeben."

Auch die Investitionstätigkeit ist rückläufig. Die Anlageinvestitionen sanken von Januar bis Juni um 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, die Immobilieninvestitionen brachen sogar um 18 Prozent ein. Hauptgrund für das schwächere Wirtschaftswachstum sei ein Abschwung bei den inländischen Investitionen, sagte Andy Ji, Analyst bei ITC Markets. Insgesamt unterstreiche die Kombination aus einem von Hochtechnologie angetriebenen Industriesektor und einem einbrechenden Binnenkonsum sowie rückläufigen Investitionen die äußerst ungleichmäßige Wachstumsdynamik der Wirtschaft.

"Anders als die Binnenwirtschaft verzeichnet die Exportwirtschaft weiter eine Hochkonjunktur", betonte Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Bank Bethmann HAL. "Chinesische Anbieter gewinnen global durch Dumpingpreise weiter Marktanteile, Künstliche Intelligenz hilft außerdem." Trotz des Energiepreisschocks und Unsicherheiten durch den Iran-Krieg halte sich die Wirtschaft einigermaßen. "China hat seine strategischen Rohstoffreserven eingesetzt, um den Rohölpreis-Schlamassel abzufedern - außerdem wurde ⁠der Energiemix teilweise von Gas auf Kohle umgestellt." Der Druck auf das Politikbüro steige, das Wachstumsziel in diesem Jahr zu erreichen.

(Geschrieben von Klaus Lauer und Isabelle Noack, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)