US-Grossbank

Citigroup: Wieso der Kursrutsch uebertrieben wirkt

onvista · Uhr

Citigroup liefert starke Zahlen, doch die Aktie fällt um 5,3 Prozent. Der Rücksetzer wirkt bei diesen Fundamentaldaten eher wie eine Einstiegschance als wie ein Warnsignal.

Artikel teilen:

Was bewegt die Aktie?

Der Gewinn je Aktie erreichte 3,15 Dollar. Das lag 42 Cent über dem Konsens und deutlich über den 1,96 Dollar aus dem Vorjahr. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 24,8 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartungen um 1,07 Milliarden Dollar.

Der Nettogewinn legte um 45 Prozent zu. Damit erzielte Citigroup das beste Quartal seit zehn Jahren. Der Nettozinsertrag überstieg 17 Milliarden Dollar, während der Markt nur rund 16 Milliarden Dollar erwartet hatte. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Nettozinsertrag um 13 Prozent.

Auch die Kosten entwickelten sich positiv. Citigroup senkte die Kosten von 14,2 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 13,6 Milliarden Dollar. Die Kreditvorsorge lag mit 2,5 Milliarden Dollar unter den erwarteten 2,7 Milliarden Dollar, aber 8 Prozent über dem Vorjahr.

Charttechnik

Die Aktie läuft in den Bereich früherer Unterstützung zurück. Um 130 Dollar liegt ein wichtiges Ausbruchsniveau. Darunter bieten 125 Dollar und 120 Dollar weitere Unterstützungen.

Martins Einschätzung

Die Reaktion am Markt passt kaum zu den Zahlen. Citigroup handelt mit einem Kurs/Buchwert-Verhältnis von etwa 1,2 nicht teuer gegenüber anderen Großbanken. Ein Rücksetzer bis 120 Dollar wäre möglich, sollte aber dort in eine Bodenbildung übergehen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Citigroup

Das könnte dich auch interessieren

KI-Chip-Aktie
Nvidia: Die Bewertung passt nicht zum Wachstumgestern, 15:07 Uhr · onvista
Der Kursverlauf von Nvidia auf einem Smartphone
Speicherchip-Aktie bricht zweistellig ein
SK Hynix: Der heftige Kurssturz bietet Kaufchancen13. Juli · onvista
Jemand hält einen Mikrochip.
Speicherchip-Aktie
Microns Drei-Milliarden-Wette stärkt den KI-Zyklusgestern, 15:01 Uhr · onvista
Microns Drei-Milliarden-Wette stärkt den KI-Zyklus
Uebernahmegeruecht
Paypal: Warum 60,50 Dollar zu wenig sein könntenheute, 14:38 Uhr · onvista
Paypal: Warum 60,50 Dollar zu wenig sein könnten
Halbleiter-Aktie mit KI-Rückenwind
TSMC: 36 Prozent Wachstum und für mich weiter kaufenswert13. Juli · onvista
TSMC: 36 Prozent Wachstum und für mich weiter kaufenswert
Weitere Artikel
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturzheute, 10:08 Uhr · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt nochgestern, 12:15 Uhr · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen