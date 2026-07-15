Citigroup: Wieso der Kursrutsch uebertrieben wirkt

Was bewegt die Aktie?

Der Gewinn je Aktie erreichte 3,15 Dollar. Das lag 42 Cent über dem Konsens und deutlich über den 1,96 Dollar aus dem Vorjahr. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 24,8 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartungen um 1,07 Milliarden Dollar.

Der Nettogewinn legte um 45 Prozent zu. Damit erzielte Citigroup das beste Quartal seit zehn Jahren. Der Nettozinsertrag überstieg 17 Milliarden Dollar, während der Markt nur rund 16 Milliarden Dollar erwartet hatte. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Nettozinsertrag um 13 Prozent.

Auch die Kosten entwickelten sich positiv. Citigroup senkte die Kosten von 14,2 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 13,6 Milliarden Dollar. Die Kreditvorsorge lag mit 2,5 Milliarden Dollar unter den erwarteten 2,7 Milliarden Dollar, aber 8 Prozent über dem Vorjahr.

Charttechnik

Die Aktie läuft in den Bereich früherer Unterstützung zurück. Um 130 Dollar liegt ein wichtiges Ausbruchsniveau. Darunter bieten 125 Dollar und 120 Dollar weitere Unterstützungen.

Martins Einschätzung

Die Reaktion am Markt passt kaum zu den Zahlen. Citigroup handelt mit einem Kurs/Buchwert-Verhältnis von etwa 1,2 nicht teuer gegenüber anderen Großbanken. Ein Rücksetzer bis 120 Dollar wäre möglich, sollte aber dort in eine Bodenbildung übergehen.