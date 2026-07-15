Dax-Future unter Druck - Rohöl teurer
15. Jul (Reuters) -
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 Veränderung
Anleihe-Futures Uhr absolut
Dax-Future 25.175,00 -89,00
EuroStoxx50-Future 6.316,00 +8,00
Bund-Future 125,01 -0,26
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Währungen Kurse um 08:00 Veränderung in
Uhr Prozent
Euro/Dollar 1,1440 +0,2%
Pfund/Dollar 1,3410 +0,2%
Dollar/Yen 162,19 -0,0%
Bitcoin/Dollar 64.907,98 +0,6%
Ethereum/Dollar 1.881,85 +0,4%
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Rohstoffe Preise um Veränderung in
08:00 Uhr Prozent
Brent ($/Barrel) 85,36 +0,7%
WTI ($/Barrel) 79,73 +0,5%
Gold ($/Feinunze) 4.033,65 -0,5%
Kupfer ($/Tonne) 13.630,50 -0,1%
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