Dax-Future unter Druck - Rohöl teurer

Reuters · Uhr
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15. ⁠Jul (Reuters) -

Europäische Aktien- und Kurse ‌um 08:00 Veränderung

Anleihe-Futures Uhr absolut

Dax-Future 25.175,00 -89,00

EuroStoxx50-Future 6.316,00 +8,00

Bund-Future 125,01 -0,26

----------

Währungen Kurse um 08:00 Veränderung ⁠in

Uhr Prozent

Euro/Dollar 1,1440 +0,2%

Pfund/Dollar 1,3410 +0,2%

Dollar/Yen 162,19 -0,0%

Bitcoin/Dollar 64.907,98 +0,6%

Ethereum/Dollar 1.881,85 +0,4%

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Rohstoffe Preise ⁠um Veränderung in

08:00 Uhr Prozent

Brent ($/Barrel) 85,36 +0,7%

WTI ($/Barrel) 79,73 +0,5%

Gold ($/Feinunze) 4.033,65 -0,5%

Kupfer ($/Tonne) 13.630,50 -0,1%

(Zusammengestellt ‌vom Reuters ‌Marktteam. Bei ⁠Rückfragen ‌wenden ⁠Sie sich bitte an ‌unsere ⁠Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder ⁠frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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