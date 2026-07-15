Dax kaum verändert erwartet – ASML-Zahlen im Blick

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich auch zur Wochenmitte auf hohem Niveau zunächst stabil halten. Der XDax signalisiert für den Leitindex Dax rund eine Stunde vor dem Beginn des Xetra-Handels einen Stand von 25.061 Punkten, 0,3 Prozent unterhalb des Schlusskurses vom Vortag. Schon am Vortag trat der Dax unter dem Strich nahezu auf der Stelle.

Anleger wagen sich nicht aus der Reserve vor dem Beginn der Saison der Quartalsbilanzen. Ein erstes Highlight könnte diesbezüglich der Quartalsbericht des niederländischen Schwergewichts ASML werden. Der Hersteller von Produktionsanlagen für die Halbleiterfertigung veröffentlichte vor Börsenbeginn Quartalszahlen und schraubte zugleich das Umsatzziel für das laufende Jahr nach oben.

Am deutschen Markt könnten die Aktien von Infineon und in der zweiten Reihe die Titel von Ausrüster und Zulieferern wie Aixtron, Siltronic, Suss Microtec und Jenoptik auf die Nachrichten von ASML reagieren.

US-Börsen leicht im Plus

Der US-Index Dow Jones Industrial ist am Dienstag vor allem aufgrund eines Kurseinbruchs von IBM kaum vom Fleck gekommen. Dagegen erholten sich die Technologiewerte an der Nasdaq von ihren klaren Vortagesverlusten. Positiv auf die Börsenstimmung wirkten die Verbraucherpreise, die weniger deutlich als erwartet gestiegen waren.

Der Dow schloss mit einem Plus von 0,02 Prozent bei 52.508 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,4 Prozent auf 7.544 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 1,1 Prozent auf 29.586 Punkte. Der Nahost-Konflikt samt weiter steigenden Ölpreisen bleibt im Anlegerfokus. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle auf den Iran gestartet. Ziel sei es, die Möglichkeiten des Irans weiter zu schwächen, Attacken auf die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus auszuüben, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) mit.

Asien: Gewinne in Japan und Südkorea

Recht günstig ausgefallene US-Inflationsdaten und eine starke Erholung KI-bezogener Aktien wie SK Hynix haben die Börsen in Japan und Südkorea am Mittwoch angetrieben. Der Nikkei 225 in Tokio stieg im späten Handel um 1,2 Prozent und der südkoreanische Leitindex Kospi gewann sogar fast sechs Prozent.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen fiel zuletzt indes um 0,3 Prozent, während der technologielastige Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,3 Prozent anzog.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 67.743 +1,2 Prozent Hang Seng 24.341 +1,3 Prozent CSI 300 4.798 -0,3 Prozent

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,08 +0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,08 +0,02 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,60 +0,01 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

Ölmärkte gestern im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 84,46 Dollar +0,73 Dollar WTI 79,78 Dollar +0,44 Dollar

Umstufungen von Aktien

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 48 (46) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TRATON AUF 38,40 (34) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 65 (66) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HOCHTIEF AUF 508 (494) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR CITIGROUP AUF 165 (180) USD - 'BUY'

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