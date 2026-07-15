Dax wegen Iran-Sorgen wieder im Rückwärtsgang

Frankfurt, ⁠15. Jul (Reuters) - Die Dax-Anleger gehen erneut in Deckung, nachdem der überraschend deutliche Rückgang der US-Inflation für leichten Auftrieb gesorgt hatte. Der deutsche Leitindex ‌gab zur Eröffnung am Mittwoch um 0,7 Prozent auf 24.970 Punkte nach. Auch wenn die ⁠Inflationsdaten aus ⁠den USA zumindest kein weiteres Öl ins Feuer wachsender Inflationssorgen gegossen hätten, relativiere sich die kurzfristige Freude, konstatierte Jochen Stanzl, Analyst der Consorsbank. "Der steigende Ölpreis angesichts besorgniserregender Entwicklungen ‌in Nahost ist ein schlechtes ‌Omen für die Preisstabilität." Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die US-Notenbank später im Jahr noch ⁠an der Zinsschraube drehen werde.

Zu den größten Verlierern ‌gehörten Rüstungswerte. Rheinmetall-Aktien gaben ⁠in den ersten Handelsminuten bis zu 4,5 Prozent nach und waren damit Schlusslicht im Dax. Hensoldt gehörte mit einem Abschlag ‌von rund zwei ⁠Prozent zu den schwächsten MDax-Werten. ⁠Der Rückenwind durch starke Zahlen und eine erneute Anhebung der Jahresziele beim Chipausrüster ASML flaute bei Infineon zügig ab. Nach einem Anstieg um zunächst ein Prozent drehten die Titel 2,7 Prozent ins Minus.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)