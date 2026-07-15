Dax weitet Verluste aus – Chipaktien drehen ins Minus

Der Dax hat am Mittwoch nachgegeben. In der ersten Handelsstunde sank der deutsche Leitindex um bis zu 1,2 Prozent auf 24.741 Punkte, womit er wieder unter die Marke von 25.000 Punkten rutschte.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um bis zu 1,1 Prozent auf 31.742 Punkte abwärts. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 hielt sich hingegen minimal im Plus.

Dass der Dax zuletzt vier Tage in Folge über 25.000 Punkten geschlossen hat, wertete Thomas Altmann von QC Partners zwar als einen "Etappensieg der Bullen im Kampf um diese wichtige Marke". Solange der Index allerdings weiter um diese Marke pendele, scheine die zukünftige Richtung offen. Vor dem Beginn der Quartalsberichts-Saison der Unternehmen wagten sich die Anleger bereits zuletzt kaum aus der Deckung.

Chipaktien drehen ins Minus nach ASML-Zahlen

Positiv aufgenommene Geschäftsaussagen des Chipindustrie-Ausrüsters ASML haben am Mittwoch vorbörslich deutschen Branchentiteln Auftrieb gegeben. In der ersten Handelsstunde nach Eröffnung drehten aber die Aktien der Halbleiterhersteller Infineon ins Minus. Dax-Wert Infineon büßte bis zu drei Prozent ein, Elmos 1,5 Prozent.

ASML dagegen konnte die vorbörslichen Gewinne halten und lag zuletzt rund sechs Prozent im Plus. Jefferies-Analyst Janardan Menon lobte die "deutliche Anhebung" der Jahresziele, wenngleich der Ausblick insgesamt etwas durchwachsen ausfalle. Er verwies darauf, dass die geplante Kapazitätssteigerung für Low-NA-EUV-Systeme im Jahr 2027 unter den zuletzt stark gestiegenen Markterwartungen liege.

Bafin moniert Fehler bei Nagarro

Im Fokus steht im frühen Handel in Deutschland am Mittwoch außerdem IT-Dienstleister Nagarro. Die Finanzdienstleistungs-Aufsicht Bafin hat dort Fehler im Abschlussbericht 2022 festgestellt. Das teilte der SDax-Konzern am Dienstagabend nach Börsenschluss in München mit. Die Aufsicht habe dem Konzern am 10. Juni die Fehlerhaftigkeit im Rahmen einer stichprobenartigen Bilanzkontrolle mitgeteilt. Demnach seien der Konzernabschluss sowie der Lagebericht betroffen.

An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an: Die Nagarro-Aktie gab in der ersten Handelsstunde am Mittwoch in der Spitze knapp drei Prozent nach und fiel unter die Marke von 75 Euro.

(mit Material von dpa-AFX)

Bist du besser als der MSCI World? Verbinde auf onvista deine echten Depots und analysiere, wie sich dein Gesamtvermögen wirklich entwickelt, wie hoch dein Risiko im Depot ist und vieles mehr.