Deutsche Anleihen: Kaum bewegt

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag am Nachmittag wenig verändert bei 125,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,11 Prozent.

Anfängliche erneute Kursverluste wurden wett gemacht. Grund waren die am Nachmittag etwas gefallenen Rohölpreise. Dies dämpfte etwas die Inflationserwartungen.

Eine Trendwende bei den Ölpreisen wird allerdings angesichts der zugespitzten Lage nicht erwartet. US-Präsident Donald Trump hat dem Iran erneut mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur des Landes gedroht. Nächste Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, "es sei denn, sie kommen an den Verhandlungstisch und verhandeln", sagte er in einem Interview des US-Senders Fox News. Trump kündigte heftige Angriffe auch in den kommenden Nächten an. Irans Streitkräfte feuerten als Vergeltung auf die nächtlichen US-Angriffe wieder Raketen und Drohnen auf Ziele in der Golfregion und Jordanien. Die Inflationsrisiken bleiben also hoch und eine weitere Leitzinserhöhung durch die Europäische Zentralbank im weiteren Jahresverlauf gilt als wahrscheinlich./jsl/he

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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

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