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DocMorris mit starkem Umsatzwachstum von 15% im zweiten Quartal; Rx wächst um 46% und Digital Services um 80%



15.07.2026 / 07:00 CET/CEST





Frauenfeld, 15. Juli 2026

Medienmitteilung

DocMorris mit starkem Umsatzwachstum von 15% im zweiten Quartal; Rx wächst um 46% und Digital Services um 80%

Aussenumsatzwachstum von 15.2% im Q2 und 12.5% im H1

Andauerndes beschleunigtes Rx-Wachstum von 45.8% im Q2; plus 17.2% zum Q1 2026

Non-Rx plus 6.7% im Q2, davon Digital Services plus 80.0%

Aktive Kundenbasis im Jahresvergleich plus 1.1 Mio., mit deutlichem Rx-Neukundenzuwachs

CEO Walter Hess sagt: «Unsere Umsatzdynamik hat im zweiten Quartal 2026 nochmals spürbar an Fahrt aufgenommen. Die Rx-Beschleunigung auf plus 45.8 Prozent und der erhebliche Rx-Neukundenanstieg untermauern, dass wir im strategisch wichtigen Rezeptgeschäft nachhaltig zulegen. Ein weiterhin hohes, profitables Wachstum erzielten wir mit 80.0 Prozent auch bei den Digital Services. Der Schwung aus dem ersten Halbjahr gibt uns kräftigen Rückenwind für den weiteren Geschäftsverlauf in 2026.»

CFO Daniel Wüest ergänzt: «Das erste Halbjahr zeigt, dass sich unser Fokus auf operative und marketingseitige Effizienz auszahlt. Es ist uns gelungen, das Rx-Wachstum unter Beibehaltung der hohen Marketingeffizienz im zweiten Quartal weiter zu beschleunigen. Mit dieser Entwicklung sind wir voll auf Kurs, den EBITDA-Breakeven im Laufe des Jahres 2026 zu erreichen.»

Beschleunigte Umsatzdynamik bei Rx und Digital Services im zweiten Quartal

DocMorris erhöhte den Aussenumsatz[1] im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum signifikant um 15.2 Prozent[2] auf CHF 309.7 Mio., während der Umsatz um 16.1 Prozent auf CHF 295.4 Mio. zunahm.

Im Segment Deutschland stieg der Aussenumsatz um 15.1 Prozent.

Das Aussenumsatzwachstum mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) beschleunigte sich im zweiten Quartal auf 45.8 Prozent; der Aussenumsatz lag damit um 17.2 Prozent über dem bereits starken ersten Quartal 2026.

Der Non-Rx[3]-Aussenumsatz nahm um 6.7 Prozent zu.

Das OTC-Geschäft wuchs planmässig um 6.4 Prozent.

Der Bereich Digital Services mit TeleClinic, Retail Media und Marktplatz erzielte ein Umsatzwachstum von 80.0 Prozent auf CHF 13.9 Mio. bei weiter ansteigendem Ergebnisbeitrag.

Im Segment Europa stiegen die Verkäufe um 5.5 Prozent.

Die Anzahl aktiver Kunden[4] stieg im Jahresvergleich um 1.1 Mio. auf 12.9 Mio. an (Online-Apotheke 11.4 Mio. und TeleClinic 1.5 Mio.). Davon sind im zweiten Quartal 2026 0.3 Mio. hinzugekommen, wobei die Zahl der Rx-Neukunden deutlich anstieg.

Das bereinigte EBITDA wird sich voraussichtlich im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal 2026 (minus CHF 6.3 Mio.) weiter verbessern.

Deutliches Umsatzwachstum im ersten Halbjahr

Der Aussenumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12.5 Prozent auf CHF 627.8 Mio., während der Umsatz um 13.4 Prozent auf CHF 599.2 Mio. zunahm.

Im Segment Deutschland erhöhte sich der Aussenumsatz um 13.0 Prozent.

Das Rx-Wachstum bezifferte sich auf 38.3 Prozent.

Non-Rx legte um 6.6 Prozent zu, wobei Digital Services um 71.4 Prozent auf CHF 27.1 Mio. zunahm.

Im Segment Europa stiegen die Verkäufe um 3.9 Prozent.

Ausblick

Die positiven Auswirkungen des Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr und der am 25. Juni angekündigten «AI-First»-Strategie (Medienmitteilung hier) auf die Guidance 2026 werden im Rahmen des Halbjahresergebnisses am 19. August kommuniziert.

Kennzahlen, in Mio. CHF

(vorläufige Zahlen, ungeprüft) Q2 2026 Q2 2025 Veränderung Veränderung in Lokalwährung DocMorris Aussenumsatz 309.7 275.5 12.4% 15.2% DocMorris Umsatz 295.4 260.8 13.2% 16.1% Märkte Deutschland Aussenumsatz 292.2 258.5 13.0% 15.1% Deutschland Umsatz 277.9 243.8 14.0% 16.0% Deutschland Rx-Aussenumsatz 79.8 55.8 43.1% 45.8% Deutschland Non-Rx-Aussenumsatz 212.4 202.7 4.8% 6.7% Europa Umsatz 17.5 17.0 2.9% 5.5%

Kennzahlen, in Mio. CHF

(vorläufige Zahlen, ungeprüft) H1 2026 H1 2025 Veränderung Veränderung in Lokalwährung DocMorris Aussenumsatz 627.8 572.1 9.8% 12.5% DocMorris Umsatz 599.2 541.5 10.7% 13.4% Märkte Deutschland Aussenumsatz 593.9 538.6 10.3% 13.0% Deutschland Umsatz 565.3 508.0 11.3% 14.1% Deutschland Rx-Aussenumsatz 147.9 109.7 34.9% 38.3% Deutschland Non-Rx-Aussenumsatz 446.0 428.9 4.0% 6.6% Europa Umsatz 33.9 33.5 1.4% 3.9%

Kontakt für Analysten und Investoren

Kelvin Jörn, Head of Investor Relations

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: +41 52 560 58 10

Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

19. August 2026 Halbjahresergebnis 2026 (Conference Call/Webcast) 15. Oktober 2026 Q3/2026 Trading update 12. November 2026 Capital Markets Day in Heerlen (NL) 19. Januar 2027 Umsatz 2026 18. März 2027 Jahresergebnis 2026 und Ausblick 2027 (hybrid/Zürich, Telefonkonferenz & Webcast) 12. Mai 2027 Ordentliche Generalversammlung, Zürich

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6'500 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 12 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

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Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder stillschweigend bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die DocMorris AG und ihr Geschäft. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge der DocMorris AG wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die DocMorris AG stellt diese Mitteilung zum heutigen Datum zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.





[1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von DocMorris zuzüglich des Versand-handelsumsatzes von apotal, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für die Belieferung.

[2] Alle Prozentangaben in Lokalwährung.

[3] Bestehend aus OTC-Geschäft und Digital Services (TeleClinic, Retail Media, Marktplatz).

[4] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert.

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