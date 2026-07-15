dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax wenig verändert - ASML überzeugt

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - DAX KAUM VERÄNDERT - Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich auch zur Wochenmitte auf hohem Niveau zunächst stabil halten. Der Leitindex Dax wurde rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels vom Broker IG moderat niedriger berechnet auf knapp 25.100 Punkte. Schon am Vortag trat der Dax unter dem Strich nahezu auf der Stelle. Anleger wagen sich nicht aus der Reserve vor dem Beginn der Saison der Quartalsbilanzen. Ein erstes Highlight könnte diesbezüglich der Quartalsbericht des niederländischen Schwergewichts ASML werden. Der Hersteller von Produktionsanlagen für die Halbleiterfertigung veröffentlichte vor Börsenbeginn Quartalszahlen und schraubte zugleich das Umsatzziel für das laufende Jahr nach oben. Am deutschen Markt könnten die Aktien von Infineon und in der zweiten Reihe die Papiere von Ausrüster und Zulieferern wie Aixtron , Siltronic , Suss Microtec und Jenoptik auf die Nachrichten von ASML reagieren.

USA: - NASDAQ ERHOLT; DOW NUR LEICHT IM PLUS - Der Dow Jones Industrial ist am Dienstag vor allem aufgrund eines Kurseinbruchs von IBM kaum vom Fleck gekommen. Dagegen erholten sich die Technologiewerte an der Nasdaq von ihren klaren Vortagesverlusten. Positiv auf die Börsenstimmung wirkten die Verbraucherpreise, die weniger deutlich als erwartet gestiegen waren. Der Dow schloss mit einem Plus von 0,02 Prozent bei 52.508,27 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,38 Prozent auf 7.543,59 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 1,10 Prozent auf 29.586,29 Punkte. Der Nahost-Konflikt samt weiter steigenden Ölpreisen bleibt im Anlegerfokus. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle auf den Iran gestartet. Ziel sei es, die Möglichkeiten des Irans weiter zu schwächen, Attacken auf die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus auszuüben, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) mit.

ASIEN: - GEWINNE IN JAPAN UND SÜDKOREA, VERLUSTE IN FESTLANDCHINA - Recht günstig ausgefallene US-Inflationsdaten und eine starke Erholung KI-bezogener Aktien wie SK Hynix haben die Börsen in Japan und Südkorea am Mittwoch angetrieben. Der Nikkei 225 in Tokia stieg im späten Handel um 1,2 Prozent und der südkoreanische Leitindex Kospi <KRD020020> gewann sogar fast 6 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen fiel zuletzt indes um 0,3 Prozent, während der technologielastige Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,3 Prozent anzog.

DAX              		25147,03		0,13%
XDAX            		25062,51		0,21%
EuroSTOXX 50		6280,19		0,15%
Stoxx50        		5377,65		0,14%
				
DJIA             		52508,27		0,02%
S&P 500        		7543,59		0,38%
NASDAQ 100  		29586,29		1,10%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future                124,97              -0,10%

DEVISEN:

Euro/USD       		1,1438		0,15%
USD/Yen             	162,20		-0,04%
Euro/Yen       		185,51		0,12%

BITCOIN:

Bitcoin		            64.602		-0,58%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                         84,46                +0,73 USD
WTI                           79,78                 +0,44 USD

/mis

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S&P 500
IBM
Aixtron
Siltronic
SUSS MicroTec
Jenoptik

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