EQS-Adhoc: ARI Motors Industries SE: veröffentlicht Jahresabschluss 2025 – operative Tochtergesellschaft zeigt Nachfragebelebung im laufenden Geschäftsjahr

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ARI Motors Industries SE: veröffentlicht Jahresabschluss 2025 – operative Tochtergesellschaft zeigt Nachfragebelebung im laufenden Geschäftsjahr



15.07.2026 / 17:53 CET/CEST

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ARI Motors Industries SE veröffentlicht Jahresabschluss 2025 – operative Tochtergesellschaft zeigt Nachfragebelebung im laufenden Geschäftsjahr

Borna, den 15. Juli 2026 – Die ARI Motors Industries SE (WKN A3D6Q4 / ISIN DE000A3D6Q45), deren Aktien im Primärmarktsegment der Börse Düsseldorf gehandelt werden, veröffentlicht heute ihren testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025. Gleichzeitig stellt die Gesellschaft den Jahresabschluss ihrer operativ tätigen Tochtergesellschaft ARI Motors GmbH für das Geschäftsjahr 2025 zur Verfügung. Beide Abschlüsse stehen ab sofort im Bereich Investor Relations auf der Internetseite der Gesellschaft zum Download bereit.

Operative Geschäftsentwicklung 2025

Die operative Tochtergesellschaft ARI Motors GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse in Höhe von 2,8 Mio. EUR (Vorjahr: 5,5 Mio. EUR). Zusätzlich wurden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 0,5 Mio. EUR erzielt, sodass sich die Gesamtleistung auf rund 3,4 Mio. EUR belief. Das Geschäftsjahr wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 70 TEUR abgeschlossen (Vorjahr: Jahresüberschuss 88 TEUR).

Die rückläufige Umsatzentwicklung ist im Wesentlichen auf das weiterhin herausfordernde Marktumfeld im Bereich der Elektromobilität sowie auf die strategische Weiterentwicklung des Produktportfolios zurückzuführen. Insbesondere das bislang volumenstärkste Modell ARI 458 wurde im Jahresverlauf sukzessive durch die neue Modellgeneration ARI 458 PRO ersetzt. Die damit verbundene Umstellung führte temporär zu Verzögerungen in der Vermarktung und belastete die Umsatzentwicklung im Geschäftsjahr.

Gleichzeitig konnte die Gesellschaft ihre operative Stabilisierung fortsetzen. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Fahrzeug erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr, während die Kostenstruktur weiter optimiert wurde.

Bilanzstruktur weiterhin stabil

Die Bilanzsumme der operativen Tochtergesellschaft belief sich zum 31. Dezember 2025 auf rund 3,4 Mio. EUR und lag damit nahezu auf dem Niveau des Vorjahres. Das Vorratsvermögen belief sich auf rund 2,5 Mio. EUR, die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auf rund 1,45 Mio. EUR. Die liquiden Mittel erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr auf rund 42 TEUR.

Nachfrageentwicklung im laufenden Geschäftsjahr

Im laufenden Geschäftsjahr zeigt sich bereits eine Verbesserung der operativen Entwicklung.

Während im ersten Quartal 2026 durchschnittlich lediglich acht bis neun Fahrzeuge pro Monat verkauft wurden, erhöhte sich die Nachfrage im zweiten Quartal infolge der deutlich gestiegenen Kraftstoffpreise auf rund zwanzig Fahrzeuge pro Monat und hat sich damit gegenüber dem Jahresbeginn mehr als verdoppelt.

Auch der Umsatz der ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres liegt bereits leicht über dem Niveau des vergleichbaren Vorjahreszeitraums.

Strategische Neuausrichtung

Parallel zur operativen Entwicklung arbeitet die Gesellschaft derzeit an einer umfassenden Neupositionierung ihres Produktportfolios.

Der strategische Fokus liegt künftig verstärkt auf kompakten und besonders preisgünstigen Elektrofahrzeugen für den urbanen Einsatz. Ziel ist es, zusätzliche Kundengruppen zu erschließen und die Marktposition im Bereich wirtschaftlicher Elektromobilität nachhaltig auszubauen.

Weitere Einzelheiten zur strategischen Ausrichtung sowie zur zukünftigen Produktplanung wird die Gesellschaft in Kürze in einem ausführlichen Aktionärsbrief veröffentlichen, der sowohl den Aktionären über den bestehenden Verteiler als auch allen Investoren über die Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird.

Prognose

Vor dem Hintergrund der weiterhin hohen Volatilität im Marktumfeld sieht die Geschäftsführung derzeit von der Abgabe einer konkreten Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 ab.

Ungeachtet dessen geht das Management davon aus, dass sich die operative Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf gegenüber dem Vorjahr nachhaltig verbessern wird.

Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung der ARI Motors Industries SE wird am 4. September 2026 am Unternehmenssitz in Borna stattfinden.

Gegenstand der Hauptversammlung werden die Geschäftsjahre 2024 und 2025 sein. Die Einladung wird in Kürze im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Hinweis

Die ARI Motors Industries SE ist eine Holdinggesellschaft und entfaltet selbst keine operative Geschäftstätigkeit. Das operative Fahrzeuggeschäft wird ausschließlich über die hundertprozentige Tochtergesellschaft ARI Motors GmbH geführt. Soweit diese Mitteilung Aussagen zur Umsatz-, Ertrags- oder Geschäftsentwicklung enthält, beziehen sich diese auf den veröffentlichten Jahresabschluss der ARI Motors GmbH. Der Jahresabschluss der ARI Motors Industries SE wurde durch den Abschlussprüfer geprüft und testiert. Der Jahresabschluss der ARI Motors GmbH wurde nicht geprüft.

Über die ARI Motors Industries SE

Die ARI Motors Industries SE mit Sitz in Borna bei Leipzig ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf nachhaltige Mobilitätslösungen. Über ihre operative Tochtergesellschaft ARI Motors GmbH entwickelt und vertreibt sie elektrische Nutzfahrzeuge für den urbanen Einsatz. Darüber hinaus arbeitet die Unternehmensgruppe am Aufbau weiterer Geschäftsfelder im Bereich innovativer Mobilitäts- und Logistiklösungen.

Kontakt

ARI Motors Industries SE

Thomas Kuwatsch

Telefon: +49 (0)341 978 569 33

E-Mail: invest@ari-motors.com

Internet: www.ari-motors.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: ARI Motors Industries SE Lausicker Str. 20 04552 Borna Deutschland Telefon: 0341/97856933 E-Mail: Invest@ari-motors.com Internet: www.ari-motors.com ISIN: DE000A3D6Q45 WKN: A3D6Q4 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Tradegate BSX LEI Code: 89450094KEXKHW5G8K93 EQS News ID: 2366502

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